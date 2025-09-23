El vital patrocinador que amenaza con retirarse del equipo Israel-Premier Tech

Se están viviendo momentos difíciles en el seno del Israel-Premier Tech. Un trance que empezó con las protestas propalesetinas de la Vuelta a España y que, lejos de terminarse con la ceremonia de podio final en Madrid, se ha ido agravando a medida que pasan los días. Hasta que, esta vez, se ha dado un golpe que puede afectar a su línea de flotación.

Hablamos ni más ni menos que de Factor, la marca de bicicletas británica que actúa como proveedor principal de material del equipo. Su fundador, Rob Gitelis, realizó unas declaraciones al portal especializado Cyclingnews en las que fue bastante tajante: "Sin un cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos".

Este anuncio cambia mucho las cosas, ya que es la primera vez que un sponsor del equipo amaga con retirarse del mismo. Y llevarse también su dinero. La marcha de Factor sería un contratiempo importante, especialmente en un momento del año en que casi todos los proveedores técnicos y de material están ya comprometidos para el año 2026 con los diferentes equipos. El Israel-Premier Tech tiene hasta el próximo 15 de octubre para comunicar a la UCI el nombre comercial y la nacionalidad de licencia del equipo.

Según apunta el propio portal inglés, el multimillonario canadiense-israelí que financia el equipo, Sylvain Adams -amigo personal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- habría cedido en esas reivindicaciones, si bien de momento el equipo solo alude a que está "en fase de planificación" de la próxima temporada.

Uno de los corredores que llegó al equipo por medio de la marca Factor fue Chris Froome, acconista de la firma. Sin embargo, el tetracampeón del Tour de Francia no ha podido competir en condiciones debido a varios accidentes, el último de ellos hace un mes, que se saldó con una vértebra y cinco costillas rotas tras ser atropellado. Lo normal es que se acabe retirando a finales de este año.

Por méritos deportivos, el Israel-Premier Tech será equipo WorldTour en 2026, pues está entre los 18 mejores del mundo. Sin embargo, ha perdido a sus dos grandes estrellas: el canadiense Derek Gee y el norteamericano Matthew Riccitello, que fichará por el Decathlon AG2R francés. A día de hoy, la escuadra tiene 17 ciclistas con contrato para la próxima temporada, cuando los equipos WorldTour deben rondar los 30 componentes. Tampoco ha anunciado ningún fichaje par suplir sus bajas.