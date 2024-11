Clemente carga brutalmente contra Vinicius

La ceremonia de AFE dejó diferentes anécdotas en el ámbito futbolístico, en especial unas duras palabras de Clemente hacia Vinicius. "Me gustaría que no estuviera tan molesto en el campo. Si le agreden, que lo acepte y continúe. En el fútbol hay entradas duras y decisiones arbitrales equivocadas, pero si no eres capaz de gestionar eso, entonces este deporte no es para ti", comentó el exseleccionador.

Al comparar a Vinicius con Mbappé, Clemente reconoció que ambos son jugadores de gran calidad. No obstante, subrayó especialmente los aspectos fuera del terreno de juego al referirse al brasileño: "Es un gran futbolista, pero discute con los contrarios, tiene enfrentamientos con los aficionados, confrontaciones con el árbitro, e incluso se pelea con mi hermana, entre otras cosas".

Para Clemente, la situación de Vinicius no se trata de un problema de racismo; él lo presenta de esa forma porque le resulta conveniente. "Lo ha enmarcado como un tema de racismo porque eso le favorece", afirmó el exentrenador.

Finalmente, Clemente también se pronunció sobre la postura de Vinicius frente al racismo: "Creo que si el joven reflexionara un poco, sería una persona apreciada por todos. Este no es un asunto de color. No somos una nación racista, y eso es algo evidente. El problema es que él lo ha planteado de esa manera porque le resulta beneficioso, y no creo que eso le favorezca a largo plazo".

El jugador brasileño estará de baja un mes y se pierde, especialmente, el partido clave ante el Liverpool de este miércoles en Anfield. Mala noticia para el atacante madridista que, tras no levantar el Balón de Oro, ahora estará alejado de los terrenos de juego por esta lesión.