Lopetegui desmiente a Piqué de manera contundente

Juanma Castaño detalló en el programa El Partidazo de COPE su diálogo con Julen Lopetegui tras las declaraciones de Gerard Piqué, quien afirmó que tanto el exentrenador de la selección española como Sergio Ramos le pidieron disculpas por su apoyo al derecho a decidir en Cataluña, en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"Julen Lopetegui desmiente rotundamente que le haya solicitado a Piqué que pidiera perdón", explicó Castaño, señalando que, aunque el técnico no ha hablado aún públicamente sobre el asunto, está claro que no permanecerá en silencio y probablemente hará sus declaraciones en breve.

"Lo único que puedo compartir de la conversación que tuve con Lopetegui es que, en este caso, estamos ante medias verdades, que son aún más dañinas que las mentiras directas", añadió el periodista, haciendo referencia a las declaraciones del central catalán.

Por otro lado, Gerard Piqué concedió una entrevista en el especial por el 125 aniversario del FC Barcelona, titulado *Som un clam*, que será transmitido en TV3. En ella, el exfutbolista relató el momento en que, tras llegar a la concentración de la selección española en Madrid, fue abordado por el entonces seleccionador, Julen Lopetegui, y el capitán de la Roja, Sergio Ramos. Según Piqué, ambos le sugirieron que debía disculparse públicamente por haberse mostrado a favor del derecho a decidir de Cataluña.

"Recuerdo que me dijeron: 'Gerard, tienes que pedir perdón. Te has manifestado mucho a favor de Cataluña...'", narró Piqué durante la entrevista con David Carabén. Ante esta solicitud, el exjugador del Barcelona reaccionó diciendo: "Yo les expliqué que, en realidad, lo que había defendido era el derecho a votar y a decidir. No tengo intención de pedir perdón ni de hacer declaraciones al respecto".

Piqué también recordó que, según él, Lopetegui le había preparado un discurso escrito para que lo leyera en una rueda de prensa. "Cuando llegué a la habitación, tiré el papel a la papelera. Les dije: 'Si queréis que haga una rueda de prensa, la haré, pero a mi manera, y no voy a pedir perdón. Ya os lo aviso'", recordó el exdefensa central, quien afirmó que, a partir de ahí, su relación con la selección española se complicó, con constantes enfrentamientos y silbidos durante su participación en los convocatorias internacionales.

Estas declaraciones de Piqué y la posterior respuesta de Lopetegui siguen siendo un tema candente en el fútbol español, dejando abierta la puerta a nuevos detalles que podrían surgir cuando el técnico finalmente decida hablar públicamente.