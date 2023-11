La jugadora que reacciona contra el machismo en el programa de Juanma Castaño: "Sigue en las cavernas"

La histórica noche para Tardienta, que jugó la primera ronda de la Copa del Rey contra el Getafe de LaLiga EA Sports no ha terminado nada bien. No sólo por la goleada que se llevó el equipo local: el encuentro terminó con un 0-12 apabullante para el equipo de Primera. Al Getafe, que tanto le cuesta hacer goles contra rivales de su categoría, se desquitó contra un contrario mucho más débil. Sin embargo, la goleada no sentó del todo mal en el equipo, porque ya disputar el encuentro era emocionante y un hecho feliz. El problema y la polémica han llegado después, en una entrevista que tuvo el guardamenta, que ha dado lugar a un escándalo viral

Pardo, el portero del Tardienta compartió minutos en la Cope con Canito, el portero del Hernán Cortés, otro equipo que se había llevado una goleada del Betis. Ambos bromearon, se tomaron a bien ser famosos por recibir una tunda de goles. "Ha sido la goleada más bonita de nuestra historia. Son cinco categorías de diferencia y ya está", decía Canito. "Sigo sin creérmelo, estoy contento. La verdad es que he disfrutado bastante, me llevo la experiencia y del ambiente", continuaba. Le cantaron "Canito selección": "Sé que la afición del Betis no lo ha hecho a malas, he disfrutado con ellos y hasta que me han regalado alguna cosa". Pardo, mientras, contaba sus sensaciones: "Estoy tranquilo. Ya les he dicho a mis amigos que la red de pescar hoy se me ha llenado", bromeaba. "Los jugadores del Getafe, ya se podían haber quedado bajo los palos, como todos los días", decía respecto a la fama defensiva del equipo de Bordalás.

Entonces, Juanma Castaño le preguntó a Pardo si creía que algún gol era parable. Él no lo pensó mucho. Sólo uno. "El tercero me han dicho mis compañeros que ha sido de fútbol femenino", dijo entre risas. Juanma Castaño también se rió, pero luego rectificó muy rápido. ""No, no, no, no, no, no. Eso cuidado, ¿eh? No, no, no, no. Eso cuidado. Bueno, acabas que te echan", le dijo,. ""Rectifica, Diego. No voy a hacer como con Rubiales, te doy la oportunidad de que rectifiques" Eso hizo, pero el clip ya se había hecho viral.

"No voy a ser irrespetuoso como él. Le invitaría a ver fútbol femenino, a ver cómo trabajan los clubes, cómo entrenan las porteras y el nivel de los cuerpos técnicos, por no hablar de cómo luchan, se esfuerzan y trabajan todas las jugadoras", ha escrito Jorge Ridao, entrenador del Atlético Femenino, "Estáis invitados todo el equipo un día a vernos a San Jorge, que os pilla cerquita. Seguro que os cambia la perspectiva", escribió Nuria Rodríguez, jugadora de la S.D. Huesca femenina. "Lamentable que tengamos que seguir escuchando semejantes comentario", escribió la futbolista Raquel García. ""Por Dios… ¿De verdad que no siente vergüenza al decirlo? ¿¿¿¿De verdad???? ¿¿¿No se da cuenta de la estupidez y falta de respeto que acaba de soltar???", decía la jugadora de baloncesto Vega Gimeno. Más dura ha sido Sara Serrat, del Oviedo: "No sé qué me parece peor, si el comentario que hace el portero de no se qué equipo que le acaban de meter 12 goles o las posteriores risas del presentador y colaboradores. Aún hay gente que sigue en las cavernas metidas…"