El Getafe borró de un plumazo a Alfonso Pérez pero no traga con el fútbol femenino: "¡Somos una empresa privada..!"

Las polémicas declaraciones de Alfonso Pérez sobre el fútbol femenino provocaron una auténtica tormenta política después de que la alcaldesa de Getafe pidiera que se quitara su nombre al Coliseum. Sara Hernández afirmó que su expresiones machistas no tenían cabida en Getafe y el club anunció la retirada tras ser aprobada por el Ayuntamiento.

En una entrevista a El Mundo, Alfonso Pérez compartía así su opinión sobre lo acontecido en los últimos meses en el fútbol femenino: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas". Para después añadir: "Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden".

Y estas palabras borraron de un plumazo su nombre del estadio del Getafe. Una decisión que provocó un sinfín de reacciones como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, siempre activa en redes, no quiso quedarse en silencio ante la decisión del consistorio getafense de eliminar el nombre de Alfonso Pérez del Coliseum y publicó un contundente "tuit": "La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder".

La alcaldesa vuelve a la carga

Con el feminismo a flor de piel por el "caso Rubiales", el presidente del Getafe aceptó sin rechistar la retirada del nombre del futbolista pero no piensa tragar con la última petición de la alcaldesa. El Coliseum ha perdido su apellido y Alfonso Pérez ha quedado en el olvido después de una controvertida opinión sobre el fútbol femenino y lo que deberían ganar las mujeres en el deporte rey. Ahora, la regidora de la ciudad ha vuelto a la carga y le ha exigido a Ángel Torres que cree un equipo de fútbol femenino a imitación de las secciones que tienen muchos otros equipos de Primera y Segunda.

En esta ocasión , el presidente del Getafe si ha mostrado su oposición de manera contundente. "¿Fútbol femenino? Nosotros somos una empresa privada y decidiremos lo que tengamos que hacer y cuándo", comenzó diciendo Torres. Y añadió que "estamos en obras y hasta que no tengamos instalaciones...".