La ex mujer de Dani Alves revela toda la verdad sobre él

La vida de Dani Alves sigue siendo dando que hablar, incluso en la cárcel y su reciente y extraña publicación en Instagram está teniendo muchas repercusiones. Primero ha sorprendido su publicación en Instagram porque el ex futbolista del Barcelona, se encuentra en la cárcel y no actualizaba las redes desde enero. Hubiese sido mejor que no lo hubiese hecho, porque ha provocado un cisma familiar con su ex mujer, madre de Victoria. En la publicación en las redes, Dani Alves hablaba de su amor por su hija. A Dinorah Santana, la madre y exesposa del futbolista no le ha sentado nada bien y se puso en contacto con Fiesta, el programa de Telecinco para aclarar algunos puntos y ser muy dura con Dani Alves.

"Está muy molesta por el trato que ha recibido tras su apoyo público. Esta tarde me dice que ya no puede más. Está prácticamente con un estado de ansiedad. Así que me ha enviado un comunicado preparado por su abogado", aseguró el presentador José Ángel Leiras.

La ex mujer de Dani Alves Fiesta

"Dani Alves, actualmente preso en Barcelona, mostró en su publicación cariño hacia su hija, pese a ser históricamente un padre ausente. Daniel Alves tiene un historial de ausencias, incluso durante momentos importantes en la vida de su hija", decía el comunicado de la ex mujer. "Hoy, durante un almuerzo con amigos del colegio, la hija del matrimonio fue sorprendida por la publicación de su padre en las redes sociales y, desde entonces, ha sido blanco de mensajes de acoso y juicio público. Daniel Alves a pesar de estar en prisión, tiene el derecho y los medios para realizar una llamada telefónica a su hija, algo que él no eligió hacer. La publicación de hoy también sorprendió a todos, pues no utiliza su red social desde enero de este año", continuaba.

Y terminaba amenazando a Alves con tomar medidas: "Dinorah tomará las medidas legales necesarias para proteger a su hija y salvaguardar su integridad emocional y reputación".