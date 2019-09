Competición sanciona al Barcelona con 300 euros por negociar ilegalmente con Griezmann

300 euros, nada más. Ésa es la sanción que el Comité de Competición ha decido sancionar al Barcelona por negociar el traspaso de Griezmann antes de tiempo. Eso es lo que propuso el juez instructor nombrado por Competición y ha sido la medida adoptada. No se contempla cerrar el Camp Nou, que era otra de las medidas que se había propuesto. Cuando hace días ya se supo que la sanción podía ser sólo de 300 euros, Cerezo fue preguntado por eso: “Todo esto lleva su trámite y jurídicamente nuestros abogados estarán trabajando en el tema ese. No me pareció ni serio hablar de 300 euros, pero el fútbol es así”, aseguraba el presidente del Atlético de Madrid.