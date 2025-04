Miguel Herrera, tecnólogo de alimentos de CSIC, avisa sobre los yogures: "Si llevan un mes en la nevera... ”

El yogur es un alimento muy consumido en España y cuenta con numerosos beneficios para la salud. Es rico en proteínas, calcio y vitaminas, contribuye al fortalecimiento de los huesos y los músculos. Por si fuera poco, ayuda a la salud intestinal gracias a las bacterias probióticas que contiene, las cuales colabora a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal, mejorando así la digestión y previniendo trastornos gastrointestinales. Otro punto a favor del yogur es su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones.

Además, el yogur, que tiene sus orígenes en la antigua tradición nómada, en la que la leche se coagulaba espontáneamente en bolsas de piel de cabra debido a la temperatura y las bacterias presentes, es ideal por su facilidad para comerlo y su diversidad de sabores. Sin embargo, en muchas ocasiones hay dudas sobre los plazos y la forma en la que se debe consumir y conservar. Miguel Herrera, tecnólogo de alimentos de CSIC, arrojó luz sobre el tema en el programa de televisión Saber Vivir de TVE. Desveló cómo se fabrican los yogures.

Así se hacen los yogures

Muchas veces los consumidores se centran en el sabor o la textura, pero no saben el origen real del producto. Miguel Herrera lo desveló en el mencionado programa de televisión: "Se hace con bacterias vivas". Además, la forma de comerlo no debe cambiar: "Se ha de consumir con esas bacterias vivas". El foco está en el tiempo que se mantienen esas bacterias vivas. Ahí entra la fecha de consumo preferente que aparece en cada envase. "El yogur es el típico producto que se pone como ejemplo para el caso de las fechas de consumo preferente”, explica.

¿Se puede consumir un yogur después de su fecha de consumo preferente?

El experto intenta explicar cómo funciona la fecha de consumo preferente particularizando en el ejemplo, que siempre es más visible: “La fecha de consumo preferente nos marca la fecha a partir de la cual puede que no estén todas vivas o que el yogur no esté tan bueno como estaba antes”. Por tanto, indica lo siguiente: "Esta fecha indica que el producto no está en sus mejores condiciones, pero que no se generan problemas de salud si se supera".

Su conclusión es clara: "Podemos consumirlo, pero siempre aplicando un poco de sentido común". Pone un ejemplo muy claro para referenciar este sentido común del que habla: "No es lo mismo un yogur que está recién pasada la fecha de hace dos días, que un yogur que ha estado almacenado tres meses en la nevera porque se nos había olvidado". Si el tiempo que ha pasado es bastante amplio lo ideal es no comerlo para evitar problemas.

La refrigeración también importa

La mayoría de veces los yogures se tienen que almacenar porque suelen venir en packs y no se comen todos de una sola vez. La forma de hacerlo también es importante para que se alargue su vida útil. El tecnólogo de alimentos de CSIC explica lo siguiente: "No es lo mismo uno que se ha refrigerado correctamente que uno que se ha quedado fuera de la nevera y ha pasado un cierto tiempo a temperatura ambiente". Lo ideal es guardar siempre este tipo de alimentos en la nevera.