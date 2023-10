La confesión de Boateng: "Los fans del Barcelona me van a odiar, pero soy del Madrid"

¿Te acuerdas de Kevin-Prince Boateng? El ghanés que despuntó en el Milán y brilló en Las Palmas acabó convirtiéndose en un extraño movimiento de mercado del FC Barcelona, que lo pescó en enero del 2019 del Sassuolo italiano para reforzar una delantera que ya contaba en sus filas con estrellas de la talla de Messi, Luis Suárez, Dembélé o Philippe Coutinho.

Boateng, que estuvo poco más de medio año en el club azulgrana, ha repasado su paso por Barcelona y ha confesado las mentiras que tuvo que decir para encajar en el club en el podcast de Rio Ferdinand.

Preguntado por cuál es su equipo favorito, KPB fue contundente: "Yo apoyo al Hertha Berlin, que es de donde nací. Después (lo siento azulgranas), los fans del Barcelona me van a odiar pero apoyo al Real Madrid". Y sigue: "Cuando jugué en el Barcelona no lo podía decir en rueda de prensa, me advirtieron de que si lo decía no podría jugar".

Boateng tuvo que cambiar el relato para encajar en la ciudad condal: "Tres años antes, en una entrevista cuando jugaba en Las Palmas, me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo, y dije "de este mundo Ronaldo, de la galaxia, Messi", y me preguntaron por mi equipo favorito y dije Real Madrid. Y después la primera pregunta cuando fiché fue¿Cuál es tu club favorito? Y dije el Barcelona".

Messi vs Cristiano

También habla largo y tendido sobre la rivalidad de Messi y Cristiano: "Me preguntaron ¿Cuál es el mejor jugador del mundo?Y tuve que decir Messi. Es una de las grandes mentiras de mi vida, normalmente siempre digo la verdad, pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona", afirma.

Prince, que en el FC Barcelona solamente disputó 4 partidos y no pudo ver portería, ha revelado una anécdota de su relación con Messi en el vestuario culé: "Una vez, Messi me preguntó: '¿Yo haría muchos goles en Italia?'. Cristiano Ronaldo jugaba en la Juventus en esa época. 'Marcarías donde quieras, eres Messi', le contesté. Ahí podías ver un poco esa rivalidad. Se respetan mucho entre ellos".