La confesión más inesperada de Maldini en "La Revuelta": "Un futbolista del Madrid es primo mío"

Julio Maldonado 'Maldini' fue el invitado estrella de David Broncano en el programa 'La Revuelta' que se emite en La1 en 'prime time'. Una de las confesiones más surrealistas de Maldini fue cuando dijo que un primo suyo era futbolista. "Dani Carvajal (Real Madrid) es medio primo mío. Concretamente, es primo segundo mío por parte de mi madre. Ambos somos de Leganés y he ido de vacaciones con ellos, aunque él es más joven que yo", aseguró. "Dani Carvajal, primo mío, tío, qué mala suerte con la lesión, pero te vas a recuperar. Carvajal tiene un corazón y unos huevos...", aseguró.

"Siempre he pensado que los centrales tienen que ser feos para imponer. Los centrales guapos, como, por ejemplo, Pau Torres, es muy bueno, pero si son feos, mejor", contestó el analista de fútbol internacional al ser preguntado por el tipo de futbolistas que le gustan para ser defensas centrales.

Otra de las anécdotas más destacadas fue cuando Broncano le preguntó por su relación con Luis de la Fuente. "En Navidad Luis de la Fuente me dijo que iban a ganar la Eurocopa (que España acabó ganando). Pensé que se había pasado con el vino. Yo creía en la Selección, pero no que podía ganar la Eurocopa. En la exhibición de España contra Italia vi que ya no le podía ganar nadie. Luis De La Fuente confiaba en su gente al cien por cien. Conoce a los jugadores desde que eran pequeños", aseguró.

El periodista deportivo ha conseguido sorprender a David Broncano al desvelar su fortuna: "Tres y medio", ha confesado el madrileño sin pensárselo. "Tres millones y medio, ¿eh?", se ha sorprendido el de Santiago de Compostela. "No pongas esa cara tío, que para ti eso es calderilla", ha comentado Julio Maldonado arrancado las carcajadas de Broncano.