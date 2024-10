El discurso viral de Josep Pedrerol sobre Álvaro Morata: "Nos ha dolido el error..."

La selección española ganó 3-0 a Serbia y logró así una victoria más con un buen juego. Más allá del contundente resultado, el combinado nacional festejó con gran alegría el gol de Morata tras sus declaraciones sobre la salud mental. Y es que, es la primera vez que el jugador del Milan anota un tanto tras quitarse esa espinita de abrirse públicamente sobre todos los problemas que tuvo. "Sufrí depresión, no podía salir a la calle y sentía vergüenza de estar con mis hijos porque les decían cosas sobre mí. Me puse en manos de un especialista y pude salir adelante", confesó Morata en COPE hace unos días.

"En mi cabeza la Eurocopa era mi último torneo con la selección y el cuerpo me pedía disfrutar de otras cosas, pero los compañeros y el míster me dijeron que siguiera, que era importante para este grupo y aquí estoy. Quiero disfrutar lo que me quede, que no sé lo que será. Ocho de cada diez jóvenes sufren este problema de salud mental. Mi objetivo no es dar pena, llorar ni quejarme, quiero dar visibilidad al asunto", aseguró.

, presentador de "El Chiringuito", habló alto y claro sobre el rol de. "Nos ha dolido el error de Morata de penalti y hemos celebrado el gol de Morata con la selección. Todos somos más que nunca de Morata", dijo el presentador.

Pedrerol siempre apoyó a Morata por esa figura de capitán que defendía al grupo tanto fuera como dentro del campo. "Morata es un líder e incluso no marcando gol se nota que es una pieza clave en esta selección y un apoyo fundamental para De la Fuente y sus compañeros", alegó el presentador en plena Eurocopa cuando el combinado nacional todavía estaba en fase de grupos.

Morata vive una nueva etapa en un Milan que no termina de carburar a nivel colectivo, pero donde él ya suma dos goles en cinco partidos y cada vez más se está ganando a la afición por toda su entrega durante los partidos. Morata llegó como una incógnita a Italia tras su paso por el Atleti cuando todo hacía indicar que se quedaría en la entidad colchonera. Sin embargo, el propio Álvaro reconoció que necesitaba un cambio por su salud mental y dejó atrás su etapa en el cuadro colchonero.

Por su parte, la selección española jugará su próximo partido ante Dinamarca el 15 de noviembre y ante Suiza el 18 de noviembre, unos encuentros correspondientes a la Liga de Naciones, donde el combinado entrenado por De la Fuente ya suma 10 puntos y lidera el grupo A4.