Gil Marín estalla tras la sanción al Atlético: lamenta la politización del incidente del derbi y lanza un dardo a la Policía

Antiviolencia ha propuesto una sanción significativa tras los incidentes ocurridos en el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. En un informe presentado tras analizar los hechos, la Comisión propone el cierre del estadio Metropolitano por 15 días y una multa de 65.000 euros al club rojiblanco. Esta sanción se suma a las medidas ya impuestas previamente por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través del Comité de Competición, que incluyeron el cierre parcial del fondo sur del estadio durante tres partidos y una multa de 45.000 euros.

"Estamos hartos del uso populista y demagogo"

Tras conocerse la propuesta de Antiviolencia, Miguel Ángel Gil Marín, Consejero delegado del Atlético de Madrid, ha hablado a través de los medios del club en la que ha hablado de los incidentes y de la sanción que ha propuesto antiviolencia de 65.000 euros y 15 días de clausura del Metropolitano. “El Club Atlético de Madrid considera completamente desproporcionada esta propuesta de sanción, ya que pretende castigar a 70.000 personas por el injustificable comportamiento de unos pocos”, señalan desde la entidad colchonera.

"Estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes. No se debe politizar la justicia deportiva. Se han dicho algunas verdades, verdades a medias y también muchas mentiras. Desde aquel domingo todo el mundo ha opinado sobre los hechos en nuestro estadio cuando, por desgracia, ha habido incidentes generalizados en otros estadios y ciudades", añade con rotundidad el máximo mandatario rojiblanco en un comunicado hecho público anoche.

El club pide ayuda para luchar contra los violentos y defiende sus actuación desde el minuto uno. "Desde el momento en el que se produjeron los incidentes, el departamento de Seguridad del club ha trabajado en la identificación de los implicados, cuatro de los cuales ya han sido expulsados de manera permanente como socios del club. Los trabajos de identificación de más implicados continúan abiertos y se les aplicará el mismo castigo que a los cuatro mencionados" afirma Gil Marín.

No tenemos información de la Policía

El máximo mandatario rojiblanco que ya desmintió a JUPOL sobre la denuncia de no dejar intervenir a los agentes no ha dudado en lanzar un dardo a la gestión policial de este asunto. “Necesitamos información para poder actuar contra los violentos y expulsarles de forma permanente del club. A día de hoy, hemos identificado por nuestros propios medios a cuatro socios que han sido expulsados de forma permanente. La propuesta de sanción habla de seis identificados y veinte sospechosos que se están investigando de los que no tenemos ninguna información por parte de la Policía. Así es imposible que podamos actuar. Ojalá nos proporcionen la identidad de esos 26 para poder proceder de la misma manera que con los cuatro expulsados. Pero necesitamos la información, necesitamos ayuda”.

Esta propuesta de clausura llega días después de que el Comité de Competición de la Federación Española comunicara una sanción de cierre del fondo sur bajo del estadio por tres partidos por estos mismos incidentes. Para el club resulta evidente que: “estamos siendo juzgados en dos instancias distintas por los mismos hechos. No tiene sentido un doble enjuiciamiento”.

A estas dos sanciones hay que añadir los 30.000 euros que le impuso el Comité de Apelación de la UEFA por la muestra de simbología nazi por parte de sus aficionados en el desplazamiento a Lisboa para el enfrentamiento ante el Benfica en la segunda jornada de la Champions League.