Badosa y una reaparición sin expectativas

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic ya han pisado la Rod Laver Arena, la pista central del Open de Australia. Alcaraz celebró ayer su primera sesión de entrenamiento en el escenario principal del Grand Slam que abre la temporada y el número uno del mundo despejó las dudas que despertaba su muñeca derecha. El serbio trabajó a puerta cerrada, aunque los problemas físicos están olvidados. El optimismo de los dos primeros cabezas de serie del torneo contrasta con el primer partido que disputó Paula Badosa desde hace más de seis meses. En su regreso a las pistas en Adelaida cayó ante la estadounidense Bernarda Pera por 3-6, 6-2 y 6-3.

Badosa afronta la temporada desde el puesto 74 de la WTA. Su último partido el curso pasado fue en la primera semana de julio cuando se retiró en la segunda ronda de Wimbledon. Apenas disputó once torneos en 2023 y desde la hierba de Londres no había vuelto a jugar un partido oficial. Su mejor resultado en la temporada pasada fueron los cuartos en Charleston, Roma y Stuttgart y la semifinal en Adelaida. Tras un año marcado por las lesiones, sobre todo una en la espalda, que lastraron su temporada, fue convocada por Anabel Medina para las Finales de la Billie Jean King Cup de Sevilla de noviembre, pero no jugó ningún punto, y finalmente regresó en la World Tennis League de exhibición a finales de diciembre.

En su primer partido oficial en seis meses, Badosa no pudo superar a una jugadora procedente de la fase previa y que ocupa el puesto 69 del ranking. La española arrancó bien el partido, pero el ritmo competitivo de Pera, que venía de jugar en Brisbane la semana pasada, la permitió remontar. Badosa llegó a dominar por 3-1 en el tercer set, pero no pudo evitar que sus errores permitieran a la estadounidense sumar cinco juegos seguidos. Badosa llegará al Open de Australia como la tercera jugadora española en el ranking. Sara Sorribes ocupa el puesto 53 y Cristina Bucsa, el 61. Bucsa se medirá en los octavos de final de Adelaida a la primera favorita, la kazaja Elena Rybakina, que viene además de ganar el título en Brisbane.