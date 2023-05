Consentimiento y la coartada de sus hijos: el nuevo intento del Alves para salir de la cárcel

Dani Alves no logra la libertad provisional, al menos de momento. Su abogado Cristóbal Martell presentó un nuevo recurso ante la Audiencia de Barcelona contra la resolución judicial que lo mantiene en prisión y ratifica que las relaciones sexuales fueron consentidas. A su vez, también pide la libertad recopilando diferentes motivos que hacen impensable que trate de huir. Un aliciente es que su ex mujer Dinora Santana ha escolarizado ya a sus hijos en un centro de Barcelona. Por su parte, el deportista está en prisión provisional desde el 20 de enero. La instructora del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona como la Audiencia de Barcelona los desestimaron. Europa Press afirma que el recurso se fundamenta en un informe de unas 200 páginas donde se analizan las cámaras de seguridad y otras imágenes de la discoteca durante la madrugada en la que presuntamente sucedieron los hechos.

Noticias relacionadas Los graves insultos que recibe Dani Alves en el comedor de la prisión

Martell también valoró la actual situación del caso: "En términos de consistencia y contradicción estarían en empate el presunto autor y la presunta víctima, pues son muchas sus incoherencias, inconsistencias y mendacidades absolutamente radicales, según queda al alcance del puro contraste desapasionado de imágenes y relato de los momentos preambulares. La denunciante construye un relato que precisó de tejer una explicación de por qué una mujer adulta entra voluntariamente en un lavabo con un hombre adulto. Según las imágenes, los protagonistas distan en patentizar un microcosmos de pánico, terror y dominación anulatoria de la voluntad y más bien muestran a dos adultos desarrollando un juego erótico de seducción preambular a un coito".

"Más bien parece que deciden de común acuerdo y que consultó con sus amigas la conveniencia de encerrarse en el lavabo. Siempre quiso que sus hijos recibieran la educación universitaria en España. La terrible situación familiar que ahora viven no ha alterado ese proyecto e informamos a la Sala que sus dos hijos han venido a vivir a España a esos fines y cursar el mayor su último curso de bachillerato y han quedado empadronados en la casa familiar", afirmó.

Dani Alves cumplió años hace unos días y, por primera vez, lo celebró en la cárcel. El programa 'Fiesta' se puso en contacto con uno de los compañeros de prisión de Alves: "En el comedor le gritan maricón y violador. Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la televisión, a ver la tele. Está "más delgado y demacrado. Se le ve triste a ratos. Él come exactamente la misma mierda que nos dan a nosotros. Tal cual".