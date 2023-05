Cuántas Ligas ha ganado el Barcelona y la distancia que le saca el Real Madrid

El Barcelona, entrenado por Xavi ha ganado LaLiga con autoridad, siendo mejor que el Real Madrid y que el Atlético, pese a que en algunas fases de la temporada ha despertado muchas dudas en cuanto a juego y resultado. Pero su ventaja de puntos en la clasificación deja muy clara su superioridad en España sobre el resto de los rivales. Lo que ha ensombrecido el curso de los de Xavi ha sido su papel en Europa, donde no estuvo a la altura en ningún momento, ni en la fase de grupos de la Champions ni en la Europa League.

Noticias relacionadas Alirón El Barcelona golea al Espanyol (2-4) y conquista una Liga para empezar a creer

Pero el título de LaLiga va a servir para tapar esas decepciones y para que Xavi Hernández tenga más tiempo para seguir construyendo su proyecto, aunque le va a faltar dinero para seguir creciendo. El Barcelona necesita reforzar posiciones como la de Busquets, que ya ha dicho que se retira y algún delantero más, que pueda dar recambio a Lewandowski. Además, se ha visto que cuando faltan De Jong y Pedri, el Barça es un equipo que roza la vulgaridad.

El título puede tapar, pero no ocultar que si el primer equipo quiere subir otro peldaño y no hacer el rídiculo en Europa va a necesitar refuerzos. También para LaLiga, si el Real Madrid decide disputarla en serio el año que viene. Ahora mismo, el club blanco es el gran dominador de la competición con 35 títulos, mientras que el Barcelona, con su triunfo este domingo, logra LaLiga número 27, es decir, a 8 del Real Madrid.

El Barcelona llevaba tres años lejos del título de LaLiga. La ganó en la temporada 2018-19 y las siguientes fueron del Real Madrid, Atlético y después Real Madrid. Fue en la década de 2010 cuando el Barcelona hizo de LaLiga su título favorito, consiguiendo la de ese año y después seis más. Un dominio absoluto que si no se celebró más fue porque el Real Madrid se puso a ganar Champions y eso ensombreció los títulos ligueros.

Palmáres de LaLiga, distancia entre el Real Madrid y el Barcelona

Real Madrid C. F. 35

35 F. C. Barcelona 27

27 Atlético de Madrid 11

11 Athletic Club 8

8 Valencia C. F. 6

6 Real Sociedad 2

2 Deportivo de La Coruña 1

1 Sevilla F. C. 1

1 Real Betis 1

El Real Madrid puede seguir presumiendo de que no tiene rival en los títulos más importantes, tanto en LaLiga como en la Champions, pero el Barcelona está hoy feliz por conseguir un título que alivia los malos tiempos pasados yXavi Hernández, entrenador azulgrana, intentó mantener al vestuario lejos del ruido que iban saliendo en los medios, pero es evidente que no podían aislarse. Sin embargo, pese a las dudas tras las eliminaciones europeas, el equipo supo mantenerse fuerte y, pero que no ha sido capaz de plasmar.

Ha sido el Barcelona más pragmático, sin ese toque de distinción que se suponía que le iba a dar el canterano que era el motor del Barcelona y de la selección española. Los mensajes de Xavi han estado cada vez más alejados del juego de su equipo. Lo mejor del campeón ha sido su portero y su fortaleza defensiva, mucho más que el fútbol de ataque o el espectáculo.

Fue contra el Real Madrid, en el Camp Nou, en los últimos minutos, cuando ganó LaLiga. Anularon un gol a Asensio que podía haber dado la victoria a los blancos y comprimir la clasificación y poco después Kessié hizo el 2-1 y ya no hubo más campeonato que discutir.