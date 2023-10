El presidente del Sevilla argumenta que no desea estar en el palco del Barcelona "como si no pasara nada"

El presidente del Sevilla, José Castro, admitió este lunes que le "preocupa menos la ruptura de relaciones" con el Barcelona, a raíz de su postura del club andaluz en el 'Caso Negreira', y por eso no desea "estar en el palco con el Barcelona como si no pasara nada", en alusión a su ausencia en esa zona del estadio Montjuic el pasado viernes en el partido de LaLiga que disputaron ambos equipos.

"A mí me parece más justo decir que sí pasa algo. ¿Para qué se le paga dinero a un árbitro?. Hemos peleado mucho para que LaLiga sea importante en el mundo y no podemos consentir esto por la pura limpieza de la competición. Supongo que la Justicia seguirá su curso para que diga si hay delito o no. Pero que ha habido pago es seguro, y eso nosotros lo rechazamos", añadió Castro.

El dirigente, que habló ante los periodistas en el aeropuerto de Eindhoven (Países Bajos) a la llegada de la expedición sevillista para jugar el martes ante el PSV el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de campeones, señaló que le "da igual que no se mojen" públicamente el resto de los clubes y que "en LaLiga, todo el mundo le ha afeado eso a (Joan) Laporta", presidente del Barcelona.

El mandatario del Sevilla proclamó su "respeto a los aficionados" del Barcelona pero insistió en su "rechazo por esas prácticas", aunque otra cosa es que el juez decida si es delito o no, pero es muy grave que les paguen 7,5 millones de euros a uno de los responsables del Colegio de Árbitros. Esto no puede quedar así".

José Castro recordó que su homólogo barcelonista acudió a LaLiga a referirse al caso, aunque "no dijo nada", sólo "que ellos era inocentes, pero no dio ninguna explicación" sobre una situación ante la que el Sevilla desea "alzar la voz ahora sin temor a nada, porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es por algo, Eso va contra la limpieza de la competición".