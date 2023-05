Marta Sánchez no se calla contra los que pitaron el himno: "Orgullosa de ser española..."

El Real Madrid juega hoy martes contra el Manchester City en la Champions después de ganar la Copa del Rey a Osasuna. En el partido de hoy en el Santiago Bernabéu sonará el himno de la Champions sin que haya ninguna polémica, no como el encuentro de la Copa del Rey, cuando el himno de España provocó los pitos de parte de la grada que ocupaba la afición de Osasuna.

Se sabía que iba a suceder eso porque minutos antes, Marta Sánchez había cantado su versión del himo, al que ella puso letra. Hoy martes, que ha cumplido 57 años, Marta Sánchez ha hablado de cómo se sintió en declaraciones a Europa Press: "Aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos", ha dicho recordando que la parte del estadio que ocupaba la afición del Real Madrid respetó su canción y coreó con mucho ánimo el himno, para intentar sofocar los silbidos del otro lado. Marta Sánchez se queda con los ánimos y los aplausos, se queda con su actuación: "Fue un honor cantar en la Copa del Rey y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso", decía de haber sidotelonera del partido de fútbol y de cantar esa versión del himno que compuso en 2017 y que despierta aplausos y polémica cuando lo canta: "¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra", continuaba acerca de su canción.

Marta Sánchez no se calla: "Siento pena por ellos"

En su cumpleaños, también tenía un mensaje para los que la pitaron y después siguieron abucheando el himno: "Los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española", continuaba la cantante española.

El partido de fútbol que se disputó en Sevilla quedó un poco empañado por las dos polémicas políticas. La del himno y la pitada que recibió desde el lado osasunista, pero también por el famoso cartel de Bildu apoyando a Osasuna cerca del estadio y que se tuvo que tapar porque incumplía la ley electoral y porque para la gran mayoría de sevillanos era un indignidad que un partido político como Bildu sacase rendimento de un evento deportivo que, durante gran parte del fin de semana, fue una fiesta de convivencia y buen rollo por todo el centro de la ciudad.