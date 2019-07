Cori Gauff, la sensación de 15 años, sigue soñando en Wimbledon

Pocas irrupciones se recuerdan en el circuito WTA como la que está protagonizando Cori Gauff, la americana de 15 años que desde la fase previa se ha plantado en cuarta ronda.

En la historia reciente del tenis tan solo la suiza Martina Hingis había brillado con tanta precocidad, y es precisamente otro suizo, Roger Federer el que representa a este joven talento y que no ha dudado en definir su situación como "una de las historias del torneo". Esta frase la pronunció tras su victoria ante Venus Williams en primera ronda, pero antes y desde entonces la historia va a mucho más.

Porque a Cori Gauff nadie le ha regalado nada en el All England Club. Accedió desde la fase previa, como la 313 del mundo, dejando en el camino, entre otras a la española Bolsova Zadoinov. Hoy, ante Hercog, ha perdido su primer set y ha tenido que levantar dos bolas de partido en el segundo , una de ellas al resto, para acabar llevándose el choque en un combatido tercer set. Al final, 3-6, 7-6 (7) y 7-5.

Hoy ha demostrado que además de ser una gran jugadora, tiene la cabeza necesaria para llegar lejos. Estando 5-2 abajo en el segundo y luego sin ponerse nerviosa ante los continuos parones de su rival. Ha sabido jugar los largos peloteos que le proponía su rival y ha acabado por llevarse el partido

Tras haber derrotado a Venus en primera ronda ahora le espera otra ganadora de Grand Slam, la ex número uno del mundo Simona Halep. Haga lo que haga contra la rumana, Gauff ya no es una historia de Wimbledon, sino historia presente del circuito. Veremos hasta dónde llega en el All England Club y hasta dónde puede llegar en la WTA.