La cotundente respuesta de Djokovic a Toni Nadal tras decir que había empeorado

Toni Nadal ve ahora el tenis con un espíritu más reflexivo y en un artículo ha resumido sus sensaciones. "Que antes los jugadores eran sensiblemente mejores y bastante más competitivos que los del momento presente", ha escrito en El País."Hemos situado a Roger Federer y a Alcaraz como los dos líderes de antaño y de la actualidad. El resto del panorama que se nos ha revelado ha dado una ventaja bastante clara a favor de los de la década anterior. El Djokovic actual está bastante por debajo del de hace cinco o diez años. Sin duda, Rafael superaría a Daniil Medvedev. Andy Murray sería mejor que Alexander Zverev y Stanislas Wawrinka estaría por encima de Casper Ruud. Juan Martín del Potro rebasaría a Andrei Rublev y creo que es evidente que lo mismo haría David Ferrer con Holger Rune", escribía.

Como no podía ser de otra manera, eso no ha gustado a Nole Djokovic, que está disputando el US Open en Estados Unidos: "No estoy de acuerdo con eso porque cada generación tiene un grupo de grandes jugadores que lideran", ha contestado el serbio. "Ahora están Sinner, Rune y Alcaraz. Están dominando la mayoría de torneos en los dos últimos años. La manera cómo juega Carlos, cómo defiende, cómo ataca... Es muy completo. Alcaraz hubiera ganado lo mismo hace 10 o 15 años. Cada generación tiene sus propios campeones. El tenis ha cambiado y ha evolucionado", añadió. Y por supuesto no cree que él sea peor que hace diez años: "Lo que es seguro es que sería una gran batalla. Claro que tenía más energía y movilidad en el pasado, pero ahora tengo más experiencia y soy mucho más fuerte mentalmente".

Aunque sabe que ha cambiado y que su forma de afrontar un partido tiene que ser diferente: "Tengo que tener un enfoque diferente del que tenía hace 10 años. Tengo que adaptarme a mi vida y a los cambios. Soy padre de dos hijos, hay muchas cosas pasando fuera de pista que son parte de mi vida y que me afectan de una manera u otra a mi estado mental y emocional. Tengo que saber cómo manejar todas estas cosas y crear una fórmula que funcione. Hasta ahora, todo va bien", ha comentado.

"Debo decir que tengo realmente a mucha gente a mi alrededor en términos de médicos, fitness, fisioterapia o kinesiología para asegurarse de que mi cuerpo se recupere y esté en forma para competir al máximo nivel", explicaba. "Mentalmente, hay muchas más cosas ocurriendo en mi vida privada que hace 10 años, pero eso es lo bonito de la vida. Las cosas evolucionan. Siento que siempre hay algo extra dentro de ti que puedes encontrar para gestionar los niveles de energía”.

También ha cambiado la atención a la salud mental: "Durante bastantes años no se ha hablado mucho del entrenamiento mental en el mundo del tenis. La salud mental es un tema del que se viene hablando bastante en los últimos años, lo cual me alegra. Tiene que abordarse de forma correcta para que los jugadores tengan una comprensión adecuada de por lo que están pasando y tener la orientación necesaria para superar ciertos obstáculos.