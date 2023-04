La polémica opinión de Toni Nadal sobre la ley trans: "Por querer ser un camión..."

Toni Nadal es entrenador de tenis y ha sido el gran entrenador de Rafa Nadal. Hoy, además, forma parte de un consejo asesor del PP y habla sin tapujos de lo que piensa. Por ejemplo, dijo que ahora hay menos libertad que hace 30 años. "No creo que sean polémicas mis declaraciones. Es una cosa sabida. Hay bastante menos libertad hoy. En lo que decimos, en cómo se nos va a interpretar. Todos nos autocensuramos y vamos con cuidado. En la Transición y los años posteriores había una mejor libertad. Recuerdo aquel programa, La Tarántula, yo solía escuchar. Coincidían Miguel Herrero, Ernest Lluch, Santiago Carrillo… Era otra forma de hacer. Hemos llegado a un punto…", asegura en una entrevista en El Español.

Ahí, Toni Nadal defiende el papel de los empresarios en España: "Es otra de las cosas con las que no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo con quien sataniza a un sector de la población, con quien sataniza a los empresarios. Hay empresarios buenos y malos, trabajadores buenos y malos. Pero si no quieres empresarios, ofréceme algo que los sustituya y contribuya a levantar al país".

Toni defiende que la educación no se puede relajar: "Soy de los que piensa que todo lo que facilita acaba debilitando. Si no te has tenido que enfrentar a grandes problemas y te han ido apartando las piedras del camino, resulta normal que luego esos jóvenes no sepan enfrentarse a los problemas. Creo que educar es preparar para el futuro". Y añade: "Decía Goethe: “El talento se educa en la calma, pero el carácter se construye en la tempestad”. El carácter necesita hechos. Soy un entrenador exigente con aquellos que se exigen".

Y habla de la ley trans: "Crecí en una sociedad en la que había dos géneros. Si uno se cambiaba de género, pasaba a ser del otro. Yo no sé qué dicen los científicos de lo que pasa hoy. Creo que deberíamos escucharlos más. Mi lógica me dice que, por querer ser un camión, uno no es un camión. Si un científico me dice que uno es mujer si se siente mujer, perfecto. Es la opinión de los científicos la que debería prevalecer".

Toni Nadal, sobre Djokovic y las vacunas

Y acaba hablando de su buena relación con Novak Djokovic, pero criticándolo por las vacunas: "Mantenemos muy buena relación. Djokovic tiene sus principios, pero a veces uno tiene que cuestionárselos. Si todos hubiésemos actuado como él, a lo mejor habríamos multiplicado por diez los muertos de la pandemia. Es un excelente jugador y me parece una persona correcta. Ha tenido algunas actuaciones extrañas en la pista, pero han resultado aisladas. A todos nos ha pasado", dice.