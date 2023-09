La comentada respuesta de Coto Matamoros a Echenique por atacar a Carvajal: "No estamos en Cuba"

Dani Carvajal abogó por la "presunción de inocencia" en el 'caso Rubiales' y defendió el buen trato recibido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido por FIFA por su comportamiento tras el Mundial femenino.

"La opinión que tengo de Rubiales personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega", aseguró en rueda de prensa.

Carvajal dio su punto de vista sobre el beso no consentido que Rubiales dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras la conquista del Mundial por parte de la selección española femenina.

"En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie", manifestó.

"Defiendo la presunción de inocencia en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme", insistió en una pregunta posterior de una comparecencia que monopolizó un tema.

Carvajal expresó el punto de vista de los internacionales, respondiendo a las críticas que consideran tardío o tibio el comunicado realizado. Dejó claro que todos los jugadores estaban "conformes" en su realización.

"Nuestro comunicado es muy complicado por poner de acuerdo a 24 opiniones dentro del vestuario y lo hicimos con la mejor intención, tanto para ellas, para nosotros y cualquier aficionado a la selección. Creo que fue muy acorde a la situación y a lo que representamos".

Las palabras de Carvajal han provocado la respuesta de Pablo Echenique: "Nos pareció vergonzoso que el 99% de los jugadores hombres de la selección estuvieran cobardemente callados y no apoyaran a Jenni Hermoso. Pero casi era mejor el silencio, escuchando ahora a Carvajal defender al agresor". Y a éste le ha contestado Kiko Matamoros: "Está defendiendo el derecho a la presunción de inocencia, de forma bastante torpe por cierto. El señalamiento público es impropio de un estado de derecho, aunque habitual desgraciadamente. No estamos en Cuba, a ver si nos vamos enterando", le ha dicho. Echenique ha vuelto a la carga: "Un día me tenéis que explicar qué pasa en vuestra cabeza cuando tenéis que elegir un país entre Cuba, Venezuela, Corea del Norte o la URSS. ¿En base a qué escogéis uno? ¿Seguís algún criterio o es una cosa random? ¿Depende del tema o es un poco lo que os sale en el momento?"