Cristóbal Soria estalla contra la independentista Rahola: "Mírame a la cara"

Cristóbal Soria, el ex delegado del Sevilla, está viviendo una segunda juventud gracias a la fama que ha conseguido como tertuliano de El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol. Se ha hecho famoso por su antimadridimo, pero eso le sirve para ya hablar de otras cosas, de lo que sea, en una tertulia.

Ha ocurrido en Telecinco, donde Cristóbal Soria, lejos del papel deportivo que ha tenido toda su vida, ha hablado de otros asuntos y se ha enfadado mucho con Pilar Rahola, la tertuliana independentista. Rahola ha hablado contra las operaciones de cirujía estética: "Que si ahora me he subido el pecho, que si me lo he bajado... los pechos de las niñas jóvenes, ¡qué manía con tocarlos, por Dios!, ¡No os toquéis los pechos, amaos!", ha dicho exaltada.

Cristóbal Soria le ha respondido: "Mírame a la cara, Pilar Rahola. Te lo repito, mírame a la cara, Pilar Rahola", y ella lo ha hecho y le ha dicho: "Qué miedo das".

Eso no ha gustado al tertuliano deportivo, que ha reconocido que él también está operado: "Yo también me he operado, ¿y cuál es el problema?" y ya ha ido a por Rahola: "Esto no es para reírse, y tú te lo estás llevando a la risa". Y ha contado su operación: ""Me he operado los párpados de abajo y los párpados de arriba. ¿Cuál es el problema?". Se ha quitado grasa de los párpados.

No ha parado: "Lo primero que has dicho es que las niñas de 18 y 19 años no tendrían que operarse, pero creo que el titular del programa sería que me da mucho miedo que Pilar Rahola tenga que decir a las niñas de este país a qué edad se tienen que operar de los pechos", ha dicho y ha asegurado que a él, operarse le ha venido bien: "Yo estoy operado y mi autoestima y confianza las tengo por las nubes", zanjó.

No es la primera vez que discuten en el programa. Ya lo hicieron otro día acerca del turismo. Cristóbal Soria demuestra que como tertuliano ha aprendido mucho de El Chiringuito.