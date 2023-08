"El Chiringuito" desvela un bombazo sobre el futuro de Mbappé y el Real Madrid

El futuro de Mbappé está siendo el gran tema del verano. El galo termina contrato en 2024, aunque el club parisino dio con una fórmula para que se quede esta temporada y ahorrarse un buen dinero. El Chiringuito deslizó lo que es la opción más probable y eso pasa porque Kylian cumpla su año de contrato, pero perdone un bonus de fidelidad. De esta manera, Mbappé terminaría su contrato en el verano de 2024 y el PSG se ahorraría un montante económico muy fuerte.

El propio Josep Pedrerol confesó que no pueden vender optimismo porque la situación se fue complicando para que Mbappé llegase al Madrid este año. Al Khelaïfi confesó a principios de julio que Mbappé debía decidir en 10 días como máximo. Hasta la fecha existieron varias reuniones, pero en todas ellas el resultado fue el mismo: "no hay acuerdo". Desde el club parisino se niegan a "regalarle" y le están presionando para que renueve cuanto antes. Eso ya parece ser historia debido al entendimiento por el ahorro de ese montante económico.

La madre de Mbappé, es la persona encargada de gestionar los asuntos de su hijo. Hasta ahora, apenas recibió críticas... Yvan Le Mée, agente de Mendy, fue uno de los primeros en abrir este tema en RMC: "Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Está el de ‘yo cuido a mi hijo’ y está el de ‘ofrezco mis servicios a los 20, 30, 100 jugadores. Como agente, somos gente para hacer operaciones. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. Cuando no tienes los hábitos y costumbres, cuando hablas con un entrenador de un club histórico como alguien que conoces desde hace mucho tiempo, tal vez no funcione. No sé cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allí", afirmó.

Mbappé ya estuvo en 2012 cerca del conjunto blanco. "Mbappé no vino invitado a hacer ninguna prueba, sino que estuvo de vacaciones y visitó la Ciudad Deportiva", afirma Ramón Martínez -ex responsable de ‘La Fábrica’-. En total, Mbappé estuvo cuatro días y su familia en ningún momento aceptó que fichase por el club. "Era un chico de 14 años, sus padres buscaban protegerle y preferían que siguiese en Francia", afirmó a este medio una persona cercana al jugador. "Recuerdo muy poco, fueron apenas unos días y éramos unos niños, yo estaba lesionado en ese momento de una rotura de cubito y radio y no entrenaba con el grupo en ese momento. Fue una pena", dijo Javier Brea.