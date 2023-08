El contundente mensaje de un periodista de El Chiringuito sobre el desnudo de Amaral

Eva Amaral es la mujer del fin de semana. La cantante revindicó a libertad de las mujeres y la desnudez de sus cuerpos cantando a pecho descubierto en el concierto de su grupo en el festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos). "Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos pueda arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso", dijo la cantante antes de canar Revolución y quitarse el top de lentejuelas rojo que llevaba puesto. "Hoy es el día de la revolución", ha gritado la cantante para introducir finalmente el tema en el escenario principal del festival burgalés, donde Amaral ha celebrado este sábado sus 25 años de carrera. "Me ha parecido maravilloso y le doy las gracias a Eva, que nos representó a todas las mujeres del país. Es mucho más un gesto, es un símbolo que traduce una reivindicación de unos derechos que hoy están en juego por culpa de Feijóo y de sus aliados de la ultra derecha", ha asegurado Yolanda Díaz.

"Fue muy bonita aquella vez que vinimos por primera vez y compartimos escenario con Teenage Fun Club, pero después de todas las veces que hemos venido este es uno de los momentos más bonitos de la historia de la banda", decía Amaral después. Una apreciación ratificada por Juan Aguirre, quien ha asegurado que ha asegurado que "parecía que íbamos a salir volando".

Aguirre ha explicado que se trata de un concierto especial ya que ni él ni Eva Amaral suelen ser partidarios de recuperar las cosas que ya han hecho y en esta ocasión lo han hecho porque se lo pidió el propio director del festival, Javier Ajenjo.

"Nuestro público y los medios habéis entendido que no íbamos a hacer nunca el mismo disco. Hemos ido evolucionando. Nuestro público ha evolucionado con nosotros. Hemos ido cambiando y abriéndonos porque para nosotros la música es una especie de aventurilla, de soltar nuestra curiosidad. Eva lo ha dicho en el escenario, no somos muy dados a celebrar las cosas que ya hemos hecho", ha insistido.

La cantante, por su parte, se ha mostrado satisfecha de haber tenido la oportunidad de recuperar todas las canciones de su discografía, algunas que hacía mucho tiempo que no tocaban. "Ha sido una manera de reconciliarnos con ellas también y de recoger el cariño de la gente", ha señalado.

Y todo el mundo habla de ella, tambíen gente del deporte. El ex baloncentista Alfonso Reyes ha tirado por el humor:·"Mucho más impactante habría sido que el compañero se quitara por fin la gorra"

También Alfredo Duro, periodista de El Chiringuito ha hablado del tema: "Eva Amaral pasa a ser leyenda de nuestra música, de nuestros sueños y nuestras libertades!!!!!!! Ha sido en el @sonoramaribera

pero ya es eterno!!!!"