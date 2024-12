Las críticas a Pep Guardiola por su gesto a los aficionados del Liverpool

El Liverpool ganó a un Manchester City que ya lleva siete partidos sin lograr la victoria. Guardiola fue protagonista al responder a la afición red cuando le cantaban que sería despedido y en ese momento el técnico señaló que tenía 6 Premier League. El momento fue captado por las cámaras y difundido en redes sociales. Por una parte, esto sí gustó a los citizens que lo elogiaron como una reafirmación de sus éxitos recientes, pero también propició críticas generales.

"Pep Guardiola hace un gesto de José Mourinho hacia la multitud del Liverpool mientras los fanáticos están convencidos de que el técnico del Manchester City ha “perdido la cabeza”, afirma The Sun. "Guardiola volvió a repetir el gesto cuando fue a aplaudir a los aficionados del City tras finalizar el partido. La derrota contra el Liverpool aseguró que la mala forma del City continúe, con los Cityzens perdiendo seis de sus últimos siete partidos", dijo Daily Mail.

El polémico Gary Neville afirmó que "el Liverpool favorito para el título de la Premier League y que Pep Guardiola ya está pensando en el nuevo Manchester City". De esta manera, desde Inglaterra se transmite que Pep tiró la toalla por hacer algo grande esta campaña.

Guardiola, por su parte, se mostró honesto en rueda de prensa. "Todos los estadios quieren despedirme. Quizá tengan razón con los resultados que hemos tenido, pero no me lo esperaba en Anfield. No lo hicieron con el 1-0, sino con el 2-0. Quizá deberían haberlo cantado antes. No me lo esperaba de la gente del Liverpool, pero está bien, es parte del juego y lo entiendo perfectamente. Hemos tenido batallas increíbles juntos y les tengo respeto", ha asegurado el de Santpedor. "Estoy aquí sentado como entrenador y defendiendo lo que hemos hecho en el pasado y más que nunca quiero estar con ellos y abrazarlos. Tenemos que cambiar los resultados y en el momento adecuado tomaremos decisiones", alegó.

Pep no consigue dar con la tecla correcta para sacar la mejor versión de sus jugadores, especialmente de un Haaland que tampoco pasa por su mejor momento y que está en un punto cuanto menos complicado siendo la referencia en el ataque.