Se cumplen 27 años del "no me jodas, Rafa": "Fui tratado como un terrorista"

El mundo del fútbol siempre sorprende y uno de los hechos más mediáticos fue la famosa frase de: "No me jodas, Rafa". Una expresión que quedo marcada a raíz de un fallo de Rafa Guerrero que sorprendió a todos. "Sé que me equivoco en el campo. Me tiraran dentaduras, el perro del policía... solamente quería que acabase y esos minutos fueron eternos", recuerda Guerrero en "El Chiringuito" 27 años después.

Fue en una partido de La Romareda un 29 de septiembre de 1996. El Barcelona tuvo un saque de esquina, donde Couto da un patada a Aguado y Solana le responde con un manotazo en la cabeza que el portugués exagera rodando por el suelo. Rafa Guerrero llama a la banda a Mejuto González y le explica lo sucedido: "Penalti y expulsión". La reacción de Mejuto, captada por los micrófonos de la televisión dio la vuelta al mundo, se hizo viral antes de que los virales existiesen y lo que hoy sería carne de hashtag, se convirtió en la frase de moda: "¡Rafa no me jodas!"

"Venga, joder Rafa, me cago en mi madre, ¿expulsión de quién?", fue la expresión textual que pronuncio Mejuto. El penalti fue pitado y Aguado fue expulsado por error en lugar de Solana.

"Me llamaron del colegio de mis hijos que tenían que estar unos días en casa porque sus compañeros decían que su padre era un ladrón. Fui tratado como un terrorista y pensé que ya nada merecía la pena. Incluso el mismo día en el que estoy volviendo a casa fui a parar en una gasolinera y el hombre que estaba allí me faltó al respeto. Yo sabía que había fallado en lo deportivo, pero esa presión social fue muy grande. Finalmente, me convencieron para seguir y me llevaron a un partido de la liga turca y volví a ser feliz", zanjó.