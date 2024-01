Dani Carvajal, más goleador que nunca: "Tiene un carácter espectacular"

Nunca había marcado más de un gol en una misma temporada Dani Carvajal, pero ya lleva tres el lateral derecho del Real Madrid, elegido MVP de la primera semifinal de la Supercopa de España, en la que fue decisivo a pesar de que en los últimos minutos y en la prórroga tenía calambres en los gemelos. Se daba masajes en las piernas el lateral cuando el juego se paraba y después seguía corriendo sin pensar en las consecuencias, porque había que meterse en una final.

Carvajal se ha perdido pocos partidos este curso y uno en los que no estuvo fue la derrota ante el Atlético en el Metropolitano, la única de su equipo en lo que va de curso. Ayer sí estaba en Riad y apareció en el área contraria cuando más lo necesitaba su equipo, igual que hizo en los otros dos tantos que ha sumado en este ejercicio. Remató de cabeza el empate ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán sorprendiendo a todo el mundo con su vuelo, y ante el Valencia apareció en el minuto tres para abrir el marcador con un remate ajustado al palo con la derecha.

En Arabia buscó la escuadra llegando desde atrás después de varios rechaces, haciendo bueno el plan de Carlo Ancelotti, convencido de usar más en ataque al ex canterano por su capacidad para resolver. Con ese gol forzó la prórroga, y cuando el tiempo añadido se terminaba, otra vez se hizo presente con un toque con el pecho que anulaba a su defensor. Después levantó la cabeza y puso la pelota en el área a Joselu, que desequilibró para siempre el marcador. «Es un centro perfecto de Dani, la rozo con la cabeza y no sé qué pasa después, veo que la pelota entra, pero el primer remate lo hago yo, así que la alegría es máxima», contaba el delantero, cuñado de Carvajal y cómplice en la jugada decisiva. «El partido ha sido muy exigente, hay que recuperar bien desde ya», continuaba el delantero, que estaba convencido de la superioridad del Madrid en la prórroga. «En la última fase del partido hemos estado más frescos, y la seña de identidad del Madrid es la de no rendirse. Insistimos cuando nos pusimos 2-3 en busca de ese gol que encontró Carvajal», continuaba el nueve blanco.

Su entrenador estaba de acuerdo en la clave del triunfo. «Lo hemos ganado porque hemos tenido más energía en la última parte del encuentro. El Atlético ha sido un rival muy fuerte. Nos ha costado la presión en campo contrario en la primera parte. En la segunda tenían ellos menos energía y les costaba más», relataba Ancelotti menos feliz que los aficionados con lo abierto del partido. «Nosotros los entrenadores lo disfrutamos menos», confesaba.

Tres defensas goleadores

Sus cambios le dieron un aire más al Real Madrid, pero a Carvajal no le hizo falta salir del banquillo para ir creciendo. Su segunda parte fue espléndida, donde se unió al festival goleador de los defensas, porque antes de su tanto habían marcado Rüdiger y Mendy. "Hemos marcado con tres defensas, que es bastante raro. El segundo ha sido espectacular entre Carvajal y Mendy. Su presencia es importante para nosotros. Carvajal es muy bueno, un jugador fantástico, con una personalidad tremenda y un carácter espectacular", terminaba Ancelotti, valorando la capacidad ofensiva de sus defensas.