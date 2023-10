La declaración de Rubiales sobre su beso a Jennifer Hermoso: "Se fue dándome dos cachetes"

Luis Rubiales se mostró contundente en el juicio declarando la misma versión que ya dijo durante la asamblea de la RFEF. El expresidente expone que ese pico fue de "manera espontánea" y "sin ningún tipo de deseo sexual". EL ESPAÑOL informa de las palabras exactas que empleó en su intervención. "Sucedió tan natural como cuando te toca la Lotería o se acaba la guerra de Ucrania o ganas un Mundial", dijo. "Falta a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas porque tengo tres", matiza Rubiales. Estas son algunas de las frases que dijo el exmandatario que ahora lucha por salir ileso de lo juicios que tiene pendiente tras la denuncia de Jenni.

Más Noticias Jenni Hermoso comunica al juez que no puede acudir a declarar antes del 26 noviembre

"Ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes", afirmó Rubiales. Por su parte, Jenni y los testigos a los que se citó dicen que "en ese momento no sabía cómo reaccionar". Y también argumentan que fue una situación incómoda por el diferente rango de poder entre ambos.

Por otra parte, también salieron a la luz algunos de los whatsapp de Rubiales hablando con Irenes Paredes sobre el cese de Vilda. "Las jugadoras no quitan técnicos, es nocivo", le contestó el por aquel entonces presidente de la RFEF. "Hay un grave problema en el vestuario que viene desde hace tiempo. Llevamos años escuchando el mismo discurso", alegaba Paredes a Luis. Pero el exmandatario insistía. "Siempre estoy en contra de movimientos de futbolistas contra su entrenador. Es desleal y esta insistencia tiene tintes de presión", sentenciaba Rubiales. Algunos aficionados se han hecho eco de estos mensajes para recordar que las capitanas insistieron en que ellas jamás habían pedido la destitución de ningún técnico. Pese a que estos mensajes demuestran que las jugadoras no querían a Vilda, al menos de momento, no se puede apreciar literalmente que pidiesen el cese de manera directa.

Durante este periodo donde Rubiales ya estaba inhabilitado por la FIFA existía un debate que generó tensiones sobre si sacar un nuevo comunicado sobre Jenni. El exdirector de comunicación Pablo García Cuervo insistía al por entonces secretario general, Andreu Camps, a frenar esos movimientos, tal y como desveló EL MUNDO. Finalmente, sí se acabó sacando y a las pocas horas se borró.