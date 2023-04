Real Madrid-Chelsea: Y Ancelotti sacó pecho

El Real Madrid se mide contra el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions. El equipo de Ancelotti está muy mentalizado: "La Champions depende de muchos detalles, tenemos mucha confianza", ha asegurado Alaba en la previa del encuentro del miércoles. Alaba ha hablado de Valverde. "Está muy bien, ha tenido nuestro apoyo, está en forma concentrado para el partido". El defensa austriaco ha asegurado que puede jugar en cualquier posición, pero que se se siente más "cómodo" en la posición de central. "En mi carrera he jugado en muchas posiciones, soy un futbolista muy flexible, pero como defensa me siento muy bien. Siempre me centro en mi mismo, en trabajar bien y trabajar duro. He tenido problemas con las lesiones y estoy preparado para jugar", ha continuado. "La presión en el Real Madrid es muy alta, pero nos encanta gestionarla, nos gusta y trabajamos muy duro y nos concetramos cada día en esto". Además, ha vuelto a explicar lo del voto The Best: "Yo no elegí a Messi antes que a Benzema, vota toda la selección austriaca y el resultado fue ese". También ha hablado de la silla, el emblema de la última Champions: "Fue algo muy especial y sí confirmo que me dieron la silla y que la tengo en casa".

Las predicciones de Ancelotti

Ancelotti ha asegurado que hay que pensar que son 120 minutos, no sólo el choque de ida. "El partido de mañana no es decisivo, pero nos puede dar ventaja para la vuelta. El equipo está bien, ilusionado, tenemos ganas de volver a la Champions". Como el Madrid juega primero en casa, cambia lo sucedido el año pasado: "El de vuelta es decisivo. Si no lo haces bien en casa y fuera, es más difícil. Menos en París, lo hicimos bien siempre y merecimos ganar la Champions. Si remontas los partido es porque tienes más confianza y energía en los últimos minutos. Los partidos se acaban cuando el árbitro pita. Merecimos ganarla e intentaremos ganarla también este año. Y porque hemos jugado mejor que otros".

Además, Ancelotti ha pronosticado que la final será Real Madrid-Milan y ya dijo que la de Copa sería Real Madrid-Osasuna: "Estambul no es un recuerdo bonito para mí", ha dicho. "Maldini ha sido mi compañero, capitán, fantástico, si nos vemos en la final, el día de mi cumpleaños, será muy bueno".

También ha hablado de Valverde: "Está bien, motivado, como el resto del equipo. Lo conozco muy bien, tiene una cualidad humana especial y de lo que ha pasado no quiero hablar. Y contra el Chelsea va a darlo todo, como siempre".

Ancelotti ha elogiado a Lampard, el recién llegado entrenador del Chelsea: "Ha llegado hace una semana, conoce a los jugadores y lo va a hacer bien", ha dicho el entrenador italiano, que fue su técnico en el Chelsea. "Soy fan del Chelsea porque pasé dos años muy buenos allí".

También ha hablado de Alaba y su posición. "Alaba lo está haciendo bien como central, contra el Valladolid y Barcelona lo ha hecho muy bien". Y de Vini: "Está imparable en este momento. Juega con una continuidad espectacular, lo que hace lo hace todos los días. Hasta el entrenamiento siempre es a tope". Junto a Benzema ha marcado más goles que todo el Chelsea. "Tenemos un grupo que se encuentran bien entre ellos. Entienden bien cuando hacer bromas y cuando ser serios. Y este es el grupo. A veces se divierten, pero cuando tienen que ser serios, lo saben. Esto para mí, manejar este grupo es muy sencillo. Lo gestiono muy bien. Me lo reconocen. Pero este equipo está bien trabajado y si gana la Copa, ganamos todos los títulos en dos temporadas. Hay equipos que no lo ganan en su vida".