El deportista de élite que confiesa que quiere ser actor porno... y otros que ya lo hicieron

La superestrella de la NFL Tyreek Hill ha revelado que quiere seguir una carrera en la industria del cine X una vez que terminen sus días como jugador. El jugador de 29 años es posiblemente el mejor receptor abierto de la liga, y asusta a las defensas con su escandalosa velocidad de carrera de nivel olímpico. También ya tiene un anillo de Super Bowl, que ganó con los Kansas City Chiefs en 2020, lo que significa que si se retirara hoy, estaría asegurado para llegar al salón de la fama.

Sin embargo, si parece claro que Hill podría hacer una fortuna como analista en alguna de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, la estrella de los Dolphins tiene un plan muy diferente en mente. En Twitch, donde transmite regularmente, Hill reveló en una conversación con su colega estrella de la NFL, Mike Evans, que quiere convertirse en actor porno cuando finalmente cuelgue las botas. Incluso la veterana estrella de cine para adultos Kendra Lust se a mostrado dispuesta a ayudarle a cumplir su sueño.

"Cuando te jubiles, estarás en todas partes. Estarás en la televisión, en todo", dijo Evans, antes de que Hill interviniera: "No, cuando me retire hermano, quiero ser una estrella porno" sentenció. Su declaración ha llamado mucho la atención pero la realidad es que no es el único deportista de élite dispuesto a cambiar su carrera por el sexo.

¿Cómo una atletas aplaudidas y respetadas puede convertirse de la noche a la mañana en prostitutas de lujo? ¿Cómo pueden pasar del podio a las cintas porno? La ruina -a veces provocada por su propia familia- la depresión o el entorno son la causa por la que deportistas de élite acaben inmersas en el lado oscuro.

Suzy Favor Hamilton o Florica Leonida son dos de los casos más dramáticos que se conocen pero otros muchos atletas optaron por esta vía de manera voluntaria ya sea en el cine X o en webs de contenido erótico. No en vano, "Onlyfans" se ha convertido en la gallina de oro para muchos deportistas.

Estos son algunos atletas y futbolista que cayeron el negocio del sexo:

Danny Mountain

Danny Mountain, exfutbolista y actor porno. Instagram Danny Mountain

La prometedora carrera deportiva de Danny Mountain se acabó demasiado pronto. Formado en la cantera del Southampton, donde estuvo entre los 9 y los 16 años, una grave lesión de rodilla le obligó a retirarse en plena adolescencia y cuando equipos como el Chelsea, Arsenal, Tottenham o West Ham se habían interesado por él. Fue un golpe duro para quien a su corta edad ya había acumulado un buen puñado de elogios. Mountain cambió el fútbol por la carpintería y a los 19 años su vida dio un nuevo giro tan imprevisto como espectacular. A la chica con la que estaba saliendo en ese momento le ofrecieron entrar en la industria del porno, algo que ella rechazó, y fue Mountain quien terminó trabajando en el cine para adultos. Desde entonces ha rodado más de 600 películas y es uno de los actores porno mejor pagados del Reino Unido. Sus ganancias superan los 1,2 millones de euros y tiene cuenta en la web para adultos Only Fans.

Jonathan de Falco: Actor porno gay

El defensa belga decidió dejar el fútbol en 2010, cuando apenas tenía 26 años. Hizo historia cuando en su retirada anunció que era homosexual, algo que por aquel entonces aún era en cierto modo tabú entre los futbolistas. A partir de dese momento decidió ganarse la vida como actor porno gay, bajo el nombre de Stany Falcone. De Falco tan solo jugó en equipos belgas y nunca llegó a despegar del todo.

McCarron

Un casi similar es de Cathal McCarron, un futbolista irlandés que se declara heterosexual pero que en 2014 tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: comenzó a hacer porno gay. Como muchos otros jóvenes futbolistas, dedicó su adolescencia de pleno al balón para conseguir llegar a profesional pero como muchos otros jugadores profesionales se vio envuelto en problemas con el juego, el alcohol o los escándalos sexuales.

Cathal McCarron desarrolló una adicción al juego que le hizo acumular grandes deudas – con 21 años ya debía casi 300.000 euros – lo que le llevó a tomar la salida desesperada del porno gay. Con una vida corta pero intensa, Cathal decidió en 2016 contar su historia en una autobiografía que se tituló “Out of Control” (”Fuera de control”).

Damian Oliver

Damian Oliver, exjugador del Crystal Palace, decidió dejar el fútbol para probar suerte en el mundo del cine para adultos. Un giro radical en su carrera profesional que llevó a cabo de manera apresurada y sin meditarlo con calma. Aunque meses después se mostró arrepentido.

“Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol”, expresó Damian Oliver hace unos meses en declaraciones para el podcast ‘Anything Goes’ de James English. “También solía pelear, era un experto luchador. Tal vez eso podía haber ido a alguna parte... Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que eso sería igual de bueno”, añade. El exfutbolista reconoce que pertenecer al cine para adultos “no es tan bueno como la gente piensa”.

Por su primera labor en una película X se embolsó 170 euros pero Damian Oliver no guarda buenos recuerdos de su primera experiencia en el sector: “Fue aterrador. El cámara era un irlandés grande y calvo que daba bastante miedo y yo estaba desnudo, sudando. Resbalaba en el sofá por culpa de mi propio sudor. Un desastre”.

El drama de Suzy Favor

Su imagen era casi impecable: atlética y guapa, una ex estrella del atletismo que compitió en tres Juegos Olímpicos. Tan brillante y saludable que Disneyland la contrató para dar charlas y se crearon premios de atletismo universitario en su honor. Suzy Favor Hamilton era una de las estrellas del atletismo en los Estados Unidos. Representó con orgullo y éxito a su país durante tres juegos olímpicos consecutivos -1992,1996 y 2000-, cosechando hasta siete medallas en los 1.500 metros lisos. Sin embargo, su última carrera en Sidney resultó traumática para ella por culpa de un traspiés que echó al traste su sueño.

Suzy Favor Instagram La Razon

Aunque durante años fue todo un ejemplo nacional de superación, en esta ocasión no supo levantarse y seguir adelante. Debido a su trastorno de bipolaridad y los medicamentos que debía tomar, se vio empujada a abandonar su pasión por el deporte y dar un giro a su vida. Asegura en su libro autobiográfico, Fast Girl, que el tratamiento que seguía tuvo como efecto secundario un aumento desmesurado de su deseo sexual: “Me sentí atraída por la prostitución, ya que me dio mecanismos de supervivencia cuando viví momentos muy difíciles”, asegura.

Bajo el sobrenombre de Kelly Luny, consiguió convertirse en una de las mejores acompañantes y su caché se situó en los 600 dólares por hora. Un “escape”, según sus palabras, que era en realidad una forma de enmascarar un sueño americano trastornado, una tragedia de la vida real que socava el mito de que el éxito, la riqueza y la fama son un camino seguro hacia la felicidad. “Era una completa adicta al sexo. Mi voluntad de ser la mejor en la pista fue reemplazada por mi deseo de ser la mejor en la cama”, confiesa.

“No espero que la gente lo entienda”, dijo Favor Hamilton en una ráfaga frenética de tuits después de que trascendieran los detalles sobre su vida secreta. “Pero las razones para hacer esto tenían sentido para mí en ese momento y estaban muy relacionadas con la depresión”. Su nueva vida fue destapada por los medios de comunicación en 2012 y la vergüenza le llevó incluso a plantearse el suicido como una vía de escape a su particular infierno finalmente optó por contar su dramática historia en un libro.

Florica Leonida

Florica Leonida, ex gimnasta rumana de alto nivel dejó la competición deportiva en 2007 y su vida dio un giro radical. Con 25 años, pasó a ejercer la prostitución de lujo en Alemania, adonde se trasladó, supuestamente, a trabajar en un gimnasio, según desvelada el 2012 el diario alemán Bild Zeitung.

Florica Leonida Archivo La Razon

La historia es un drama en toda regla. Leonida participó en campeonatos varios durante su época como deportista. Llegó a ganar un un oro en la prueba de barra de los Europeos de Gimnasia Junior del año 2002 y fue campeona del mundo por equipos en 2003. Su carrera terminó en 2007, pero su retiro dista mucho de haber sido dorado.

La atleta tenía engañada a su familia a la que le había dicho que trabajaba como preparadora de gimnastas. Sin embargo, la realidad era y es muy diferente. Alguien vio sus fotografías en un catálogo alemán de venta de servicios relacionados con el sexo, en el que la gimnasta era descrita como “muy atlética” y un “parque de diversión erótica”, y la reconoció, descubriendo su secreto.

Los medios rumanos se hicieron eco de la noticia rápidamente y ésta llegó a los oídos de la familia de la ex gimnasta, que aseguraron sentirse muy avergonzados hasta el punto de abandonar el país. Los medios rumanos contaron entonces que la ex gimnasta pasó por graves dificultades económicas cuando llegó a la ciudad alemana de Ingolstadt en 2008 (la echaron de la casa donde vivía por falta de pago) y que eso la indujo a dedicarse a la prostitución para ganarse la vida. Al parecer, estaba tan apurada que no tuvo más remedio que aceptar una oferta para trabajar en un burdel donde estaba empleado un exnovio suyo, comenzando así su primera actividad en el mundo de la prostitución.

El porno como salida

El mundo de la pornografía se convirtió también en la salida desesperada de conocidas deportistas. Uno de los casos más famosos es de Verona van de Leur, ex gimnasta profesional, que contó lo difícil que fue su vida tras su retiro de la gimnasia y cómo encontró en la industria del cine para adultos una forma de ganarse la vida tras ser abandonada e incluso demandada por su propia familia.

En 2002, Holanda tenía una de las gimnastas artísticas más importantes del mundo, con un nivel competitivo alto y sobre todo, con un futuro prometedor; esa atleta era Verona van de Leur, una joven holandesa que en dicho año llegó a la cima de su carrera al obtener un subcampeonato mundial de la disciplina y ganar una medalla de plata en el Campeonato de Europa de Gimnasia Artística; en total ese año obtuvo cinco medallas en competencias. Pero así como su carrera tocó el cielo a temprana edad, se derrumbó al siguiente año; en el 2003, justo después de haber conseguido sus más grandes logros deportivos, la atleta cayó en un agujero de múltiples lesiones durante cinco años, las cuales la llevaron a retirarse de la gimnasia artística.

A los 22 años de edad, Verona van de Leur dejaba la gimnasia y empezaba la pesadilla. Descubrió que a sus padres no les importaba en lo más mínimo, solo querían el dinero que ella producía mediante la gimnasia. Su padre manejaba sus ganancias económicas y descubrió que sus ahorros se habían esfumado. Demandó a sus propios padres al darse cuenta que su progenitor había retirado 9 mil euros de su cuenta bancaria.

La última vez que la holandesa vio a sus familiares fue en un tribunal. La corte determinó que se le pagaran 1.300 euros y además tuvo que abandonar la casa familiar. Verona pasó años muy difíciles hasta 2011, pero gracias a su físico pudo introducirse en el mundo del cine para adultos. En 2020 tuvo su gran auge con la pandemia, ya que tras retirarse del mundo XXX, la actriz abrió su propio canal en, Only-Fans, donde genera su propio contenido erótico y con ganancias considerables.

Otras siguieron sus pasos en el cine porno como la futbolista Eva Roob, que -bajo el seudónimo de Samira Summer- bailaba desnuda en locales y hacía sesiones de fotos X o la Famosísima luchadora de Wrestling en la década de los años de 90, Chyna Laurer. Tras bajarse del ring, probó fortuna en el cine porno y llegó a rodar seis películas. Tuvo un final trágico tras fallecer con 46 años debido a una sobredosis de medicamentos.

El “boom” de onlyfans

Marco forma parte del club de los que más gana en Onlyfans del mundo Instagram larazon

Muchas deportistas se lanzaron a la venta de material para adultos para poder sobrevivir, especialmente con la crisis del Covid. Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas cambiaron las canchas por el set de fotos xxx. Es el caso de Marco, tres veces campeón panamericano de artes marciales con la Selección Argentina. Desde hace un año produce y protagoniza sus videos porno y es codiciado en Only Fans, la única red social que permite subir contenidos sexuales explícitos y generar ganancias en dólares. El mundo virtual cambio con la pandemia y el aprovechó el tirón bajo el nombre de guerra de “Marco Maxxx”. Hoy, Marco está entre los que más ganan en Only Fans en todo el mundo. ¿Su secreto?, su propio porno bisexual.

Las hermanas surfistas Ellie-Jean yHolly-Daze Coffey, la piloto Renee Gracie, la futbolista Madelene Wright o la gimnasta estadounidense Erica Fontaine también arrasan en esta controvertida red social.