La desafortunada broma del Mallorca tras el apagón: Muriqi presume de luz

12:33 de la mañana. España sufría el peor apagón eléctrico de la historia, afectando a millones de personas y miles de comercios debido a problemas causados por la inexistencia de luz. Los semáforos dejaron de funcionar, los teléfonos móviles quedaron inoperativos y los comercios sufrieron grandes problemas para permanecer abiertos ante la falta de electricidad.

Y lejos de quedar en un simple fallo subsanable en poco tiempo, la agonía se prolongo durante varias horas, hasta que las regiones de toda España fueron recuperando poco a poco la normalidad.

No obstante, tanto las Islas Baleares como las Canarias no se vieron afectadas por el problema. La electricidad se mantuvo durante todo el día, por lo que los ciudadanos no sufrieron las consecuencias de este apagón para la historia.

Por ello, el R.C.D. Mallorca subió un desafortunado vídeo a sus redes sociales informando sobre el "no problema" de la luz en Mallorca. Un vídeo que ha despertado las críticas de los usuarios ante la magnitud y la importancia del problema.

Muriqi presume de luz en Mallorca

El equipo balear subió durante el mediodía un vídeo a sus redes sociales, concretamente a Tik Tok y X, donde aparece Muriqi encendiendo las luces de lo que se presupone que son las instalaciones del Mallorca. Y es que en las islas, el apagón no se produjo gracias a que cuentan con sus propios sistemas eléctricos.

El vídeo iba acompañado del mensaje "¿Apagón?", dejando ver que en Mallorca no se había producido ningún problema eléctrico. Un vídeo que ha encendido las redes y que ha provocado las críticas de los usuarios, que no entienden como han podido bromear con el suceso.

El club rectifica

Tras más de dos horas de apagón, y ante la dimensión del problema, el club quiso rectificar a través de un comunicado después del polémico vídeo. En él, los baleares quisieron mandar un mensaje de apoyo a los afectados, dejando atrás la "burla" del vídeo.

"Aunque en Mallorca no estemos viviendo las consecuencias del apagón, mandamos un mensaje de apoyo y prudencia. Sigamos las indicaciones oficiales, actuemos con responsabilidad y cuidémonos entre todos", aseguraban a través de su cuenta oficial de X.

Miles de establecimientos tuvieron que cerrar

Tras el suceso, miles de comercios decidieron cerrar ante la falta de electricidad en los establecimientos. Algunos supermercados contaban con suministros eléctricos propios, por lo que pudieron permanecer abiertos. Sin embargo, los medios de transporte como el metro o el tren sufrieron graves problemas, con muchos ciudadanos quedando atrapados en medio de las vías, y los semáforos dejaron de funcionar, provocando el caos en las carreteras.

Ante tal desconcierto, las autoridades llamaron a la calma y comenzaron a gestionar el problema, tratando de devolver la normalidad lo antes posible. Además, el Gobierno de España se vio obligado a declarar el nivel 3 de emergencia.

¿Qué es el nivel 3 de emergencia?

Según la página web de Protección Civil, este nivel está reservado para eventos de gran magnitud e implican alertas de salud pública o incidentes de seguridad pública, puesto que no funcionan los sistemas de señalización eléctrica.

En estos casos son las autonomías las que ceden el control de sus competencias al Ministerio del Interior, quien asume la gestión y coordinación de los recursos de las administraciones. Además, este nivel de alerta incluye la movilización del ejército si es necesario.