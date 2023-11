El desgarrador testimonio de una madre al contar que su hijo se suicidó después de que Boca perdiese la final de la Libertadores

La reciente final de la Copa Libertadores de la CONMEBOL entre Boca Juniors y Fluminense disputada en Río de Janeiro supuso un sinfín de incidentes. La derrota de Boca por 2-1 ante Fluminense originó uno de los hechos más graves en Buenos Aires. Un policía de 23 años se quitó la vida con su propia pistola reglamentaria tras la derrota de Boca.

La persona que dio la noticia fue la madre del chico en directo para el micrófono de la televisión 'Crónica HD'. Eso fue lo más sorprendente de todo que, entre lágrimas, explicaba lo sucedido.

"Era refanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido, se ponía triste, se daba piñas, decía que no podía perder, que era lo más grande Boca", dice Verónica. "Obvio que tienen que ganar, si no va a saltar gatillo... pero yo no pensé que se fuera a matar", afirma.

"Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo, por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame", concluyó. Esta noticia fue tan surrealista que tuvieron que frenar el directo debido al alto grado de tensión que se respiraba.