El desmesurado ataque de Luis Figo a una periodista de El País para defender a Rafa Nadal

La reciente entrevista de Rafa Nadal con Ana Pastor ha generado un amplio debate en torno a sus comentarios sobre el feminismo y la igualdad salarial en el deporte. Durante la conversación, Nadal expresó su apoyo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero matizó su postura respecto a la igualdad salarial, argumentando que los sueldos deberían basarse en la generación de ingresos y no en el género per se

Nadal afirmó: "No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No". Esta declaración ha sido interpretada de diversas maneras, provocando críticas por parte de algunos sectores que consideran que sus palabras no reflejan un compromiso total con la igualdad de género.

El tenista mallorquín se defendió diciendo que si ser feminista significa apoyar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, entonces él se considera feminista. Sin embargo, subrayó que la igualdad no debe traducirse en "regalar" sueldos iguales sin considerar otros factores como el rendimiento, la popularidad o la capacidad de generar ingresos

Nadal puso como ejemplo a Serena Williams, argumentando que si una deportista femenina genera más ingresos y popularidad que sus contrapartes masculinas, entonces merece un salario mayor. Las reacciones a sus comentarios han sido variadas. Mientras algunos han defendido su postura, argumentando que refleja una visión pragmática y realista de la igualdad salarial en el deporte, otros han criticado a Nadal por lo que consideran una falta de apoyo incondicional a la igualdad de género.

El País: "No me jodas, Rafa"

Una de las crítica ha llegado de Ángeles Caballero, una de las mejores columnistas de España, que escribe en El País: "En no pocas ocasiones me he matado en el brazo izquierdo de Rafael Nadal. Es decir, que me gusta una barbaridad. En no pocas ocasiones me han sacado de quicio algunas de sus frases. En muchas más ocasiones me he emocionado con sus triunfos, he aplaudido a rabiar. Vamos, Rafa, en la cancha. No me jodas, Rafa, en otras cositas de su vida. Lo normal. Separar al autor de la obra, ya saben", dice. Y acaba su artículo: "Es precioso ese momento en el que dice que le encantan los niños, que está enamorado de ellos, que tiene hermana y madre. Ojalá un amigo gay, un vecino negro y ya tendríamos el pack todo incluido del señor aún no deconstruido. Nadal es un extraterrestre en la pista, uno de tantos fuera de ella".

Ni el tono ni lo que dice le ha gustado a Luis Figo, ex futbolista del Real Madrid y Barcelona, que ha sido muy duro en su respuesta: "Yo creo que lo que más te jode es q el es libre, rico y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y no necesita la paguita para vivir!! Una más que se esconde detrás del falso progresismo…