El desprecio de Khabib a Ilia Topuria: "Islam quiere leyendas"

Cada día que pasa, la espera se hace más larga. Ilia Topuria e Islam Makhachev continúan sin rival, y los aficionados de la MMA empiezan a impacientarse. La realidad es que todo el mundo quiere ver a ambos peleadores subidos en una misma jaula, pero no existe ninguna confirmación y cabe la posibilidad de que eso, por el momento, no ocurra.

Las informaciones que llegan desde el lado del daguestaní indican que Islam no estaría interesado en una pelea con Ilia Topuria. Sus metas se encuentran en otra división, y antes que el hispano-georgiano hay otros contendientes que merecen más la oportunidad por el título.

Y en este sentido, Khabib Nurmagomedov, compañero de Islam y excampeón del peso ligero, ha vuelto a encender la mecha. El ruso ha ofrecido unas declaraciones menospreciando a Ilia Topuria e insinuando que existen otros peleadores más competitivos y duros que el hispano-georgiano.

"Topuria no nos suma nada"

La incógnita sobre quién será el próximo rival de Ilia Topuria recorre todo el mundo. Pero mientras tanto, las noticias sobre esta posible pelea vuelan, generando más interés si cabe. El último en pronunciarse ante este hipotético combate ha sido el ruso Khabib Nurmagomedov, excampeón del peso ligero que ahora se encuentra retirado del deporte. Se trata de una figura clave. puesto que es uno de los entrenadores de Islam Makhachev, y se le puede ver en su esquina siempre.

Esta vez, el ruso ha dejado unas declaraciones no exentas de polémica. Durante una entrevista, Khabib ha asegurado que Topuria es "un novato" en la división, y que hay ciertos peleadores en las 155 libras que serían más competitivos. "Arman es un peleador más serio que Topuria. Topuria es un buen peleador en las 145 libras, en las 155 no lo hemos visto. Creo que Arman sería más competitivo para Islam que Topuria", aseguraba el ruso.

Sin embargo, las declaraciones no quedan ahí. Ante la decisión de Ilia Topuria de dejar vacante el título y llamar a Islam, el ruso ha dejado un mensaje de reflexión. Según Khabib, si Ilia Topuria pierde con Makhachev y, posteriormente, pierde con otro luchador de las 155 libras, el legado de Islam se vería manchado.

"Si Islam vence a Topuria y luego Ilia vuelve a pelear en peso ligero y pierde, van a decir que no tenía rodaje en las 155 libras. En términos de legado, ahora mismo, Topuria no nos suma nada. Islam pronto cumplirá 34 años, ya no quiere pelear con Topuria, con Volkanovski, ni con alguien como Moicano. Islam quiere leyendas", confirmaba Khabib en la entrevista.

Unas palabras que vuelven a alejar al hispano-georgiano de su objetivo y que ponen en evidencia cuáles son las pretensiones del daguestaní en un corto plazo.

La respuesta de Ilia Topuria

Las palabras del ruso han llegado al hispano-georgiano, que no ha dudado en responder. Según Ilia, el único motivo por el que Islam no quiere pelear con él es el miedo. "Khabib sabe que soy yo quien le quitará el cinturón a Islam. Esa es la única razón por la que no quiere que Islam pelee conmigo...", aseguraba Topuria a través de su cuenta oficial de X.

Ilia Topuria lo tiene claro: "Finalizaré a Islam Makhachev con su sumisión favorita"

En una reciente entrevista, el ahora excampeón del peso pluma realizó unas polémicas declaraciones que no le van a gustar al daguestaní. Ante las preguntas de "PBD podcast", el hispano-georgiano lanzó un dardo en caso de pelear contra Makhachev.

"Yo personalmente le preguntaría algo como: ‘¿Cuál es tu sumisión favorita?’. Por ejemplo, El 'D Arce Choke'. Voy a someterle con eso. No hay problema. Lo llevo cerca de Khabib y lo someteré cerca de Khabib. Khabib hablaba con Dana cuando peleaba. Si él dice una barra de brazo o una guillotina, voy a por eso. No hay problema, va a ser aún más entretenido para mí", aseguraba Ilia ante el asombro del presentador.