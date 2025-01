Khabib revive la llama con Conor Mcgregor: "Irlanda no tiene luchadores"

Khabib Nurmagomedov, que no suele entrar en polémicas, ha revivido la rivalidad con Conor Mcgregor. En escasas tres semanas, Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, se enfrentará a Paul Hughes, peleador irlandés, en lo que será la cuarta defensa del título del peso ligero para el ruso en Bellator.

Esta pelea revivirá la que entonces fue una de las rivalidades más grandes de los deportes de contacto: Irlanda vs Dagestán. Si bien la tensión entre Mcgregor y Khabib se ha ido rebajando con el paso del tiempo, ahora la llama se ha vuelto a encender, más aún si cabe, tras las palabras de Khabib en una reciente entrevista.

Khabib revive la polémica

En declaraciones para MMA Squad, el exluchador ruso aseguro que Irlanda no tiene luchadores, a diferencia de Dagestán. Según Khabib, Irlanda solo tiene a Mcgregor y a Paul Hughes, mientras que el clan dagestaní se extiende por todas las compañías de Artes Marciales Mixtas.

"Irlanda no tiene luchadores”. “¿Cuántos peleadores hay de Irlanda? Hughes y McGregor... ¿Quién más? No hay peleadores, hermano. Si vienes a Daguestán, puedes entenderlo. Ya sabes, muchas organizaciones ni siquiera contratan luchadores de Daguestán porque les preocupa que cualquiera pueda convertirse en campeón... El nivel de Irlanda no es ni la mitad del nivel de Daguestán”, afirmaba el excampeón del peso ligero de la UFC.

Mcgregor responde

Y como era de esperar, la respuesta de Mcgregor no ha tardado en llegar. El irlandés ha mostrado su descontento a través de sus redes sociales publicando un mensaje que no va a dirigido a nadie en específico, pero que parece llevar un claro destinatario: el clan dagestaní.

"Que estos tipos se callen la boca, no tienen nivel ni para sostener mi balde de escupir. Más vale que dejen de pronunciar mi nombre. Son ellos los que no están a la altura. Yo represento una grandeza que nunca van a conocer. Ustedes son unos lameculos. Unos vagabundos traidores que estuvieron años sin hacer nada. No tienen estilo, creatividad, recursos... nada. Dan vergüenza", escribía Mcgregor a través de X, a pesar de que posteriormente borro el mensaje.

Mcgregor y Khabib pueden verse las caras otra vez

A pesar de que el combate enfrentará a Usman Nurmagomedov y Paul Hughes el próximo 25 de enero, es posible que Khabib y Conor se vuelvan a ver las caras en persona una vez más. Y es que el irlandés dejó caer la posibilidad de estar en la esquina de Hughes durante el combate contra el ruso, lo que permitiría a los fieles seguidores de este culebrón ver de nuevo a Khabib y a Mcgregor más cerca que nunca del octógono.

¿Dónde se encuentra Dagestán?

Ante la multitud de luchadores profesionales procedentes de esta región, mucha gente se pregunta donde se sitúa en el mapa. Daguestán es una república rusa ubicada en el Cáucaso norte, a orillas del mar Caspio. Su nombre significa “país de las montañas”, puesto que el territorio es de carácter montañoso. Se encuentra en frontera con Georgia y Azerbaiyán, y se caracteriza por tener una cultura profundamente arraigada a la lucha y a las disciplinas como el sambo y la lucha libre. Es por ello que muchos luchadores se convierten en profesionales.