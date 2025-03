Topuria confirma los planes de la UFC: "Me prometieron que mi siguiente combate sería por el título"

El futuro de Ilia Topuria se mantiene en el aire. Al igual que el futuro del campeón del peso ligero, Islam Makhachev. Tras el anuncio de Dana White sobre la subida a las 155 libras de Ilia, todo parecía que los caminos entre el ruso y el hispano-georgiano se cruzarían.

Desde que se hiciera oficial la noticia, son pocas las informaciones que ha desvelado la UFC. Con el inicio del ramadán, el campeón ha estado ausente en las negociaciones para su próxima pelea, y la compañía lo ha querido respetar al máximo.

Sin embargo, las dudas sobre cuándo y con quién será la reaparición de Ilia Topuria están cerca de disiparse. El excampeón del peso pluma ha dejado claro en más de una ocasión que está preparado para pelear por el cinturón del peso ligero. Así lo confirmó el pasado jueves durante la rueda de prensa previa a WOW 17. Lo que no sabíamos es que los planes de Dana White eran los mismos que los del hispano-georgiano.

"Me prometieron una pelea por el cinturón"

Tras finalizar WOW 17, Ilia Topuria ofreció una pequeña rueda de prensa. En ella se le hicieron preguntas acerca de su futuro y no dudo en contestar. Una de sus respuestas dejó claro que los planes de la UFC son enfrentar al daguestaní y a Topuria en una pelea por el título de las 155 libras, todo ello antes de una posible subida de Makhachev al peso welter.

"Realmente no tengo claro con quién va a ser mi próximo combate. Lo único que tengo claro y la palabra que tengo de parte de la UFC es que mi próximo combate va a ser por el título mundial. Después si va a ser Islam o Charles, no tengo ni idea, pero la promesa es que el cinturón esté en juego. Esa ha sido la promesa por dejar el título -del peso pluma- vacante. Siempre que me han prometido algo, lo han cumplido", aseguraba Ilia ante la pregunta de los periodistas.

De esta forma, se destapa cuáles eran las intenciones desde un principio por parte de la compañía. Unas intenciones que pueden haber cambiado con el paso del tiempo.

Islam Makhachev busca rival

La realidad es que el daguestaní se ha pronunciado varias veces asegurando que la oportunidad de Ilia debe esperar. Según el ruso, hay otros candidatos que lo merecen más, y pide a Ilia que gane a alguien importante primero antes de enfrentarse a el.

Sin embargo, la historia retrata a Islam Makhachev. El campeón del ligero ya dio la oportunidad hasta en dos ocasiones a Alexander Volkanovski, campeón de las 145 libras en su momento. Por ello, no sería extraño que la UFC juntase a Ilia y a Islam en una pelea que seguro entraría entre los mejores PPV del año.

Un anuncio inminente

El presidente de la UFC, Dana White, anuncio hace varios días en una entrevista que la UFC se encuentra trabajando en estos momentos para cerrar la próxima pelea de "La Leyenda" Ilia Topuria. Según Dana, en un par de semanas el anuncio llegaría, revelando a los seguidores de MMA el destino de Ilia en el peso ligero. "Estamos trabajando en el plan para Ilia. Tendremos algún anuncio sobre él, dadnos un par de semanas más".

Los posibles rivales de Ilia Topuria

Tras este anuncio de Dana White, tan solo queda esperar para descubrir quien será el próximo reto del hispano-georgiano. No obstante, varios nombres se posicionan encima de la mesa. Con las declaraciones de Ilia este sábado, la puerta de Islam Makhachev se vuelve a abrir de nuevo. El ruso parece no estar interesado en una pelea con Ilia, pero la UFC es quien manda en este tipo de decisiones. Si la pelea está en sus planes, es muy probable que suceda.

En caso de no ser por el título, una de las opciones podría ser Justin Gaethje. El estadounidense viene de ganar a Rafael Fiziev en un combate que le reafirma como un posible candidato al título. Además, esta pelea sería muy vendida por la UFC, puesto que se estarían enfrentando dos peleadores muy vistosos, que buscan finalizar en sus combates. No obstante, habría que esperar a saber si el estadounidense podría pelear por el cinturón con el ruso.

Por otro lado, otra opción sería la de Arman Tsarukyan. El armenio perdió la oportunidad por el título hace escasos meses al "bajarse" de la pelea debido a unos problemas de espalda. Por ello, la UFC podría programar esta pelea, y el ganador sería el próximo retador.

Dustin Poirier sería otra de las posibilidades. El estadounidense está ante sus últimas actuaciones después de anunciar que le queda poco como profesional. Sin embargo, se mantiene en el quinto puesto del ranking del peso ligero y, tal y como anunció recientemente, le gustaría hacer una última pelea contra alguien grande.

Sin embargo, la opción más realista en caso de no enfrentar a Islam Makhachev sería la de Charles Oliveira. En los últimos días, ambos peleadores han cruzado mensajes, y es probable que la UFC utilice eso como un aliciente más para cerrar la pelea.