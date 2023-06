Las deudas de José Antonio Reyes provocan el posible desahucio de su familia

José Antonio Reyes falleció hace cuatros años. Considerado uno de los futbolista más exitosos de la historia del Sevilla, el ex jugador tenía una sería de deuda y no contaba con testamento. Reyes dejó 18 propiedades y la mayoría de ellas hipotecadas. Sin duda, una serie de pagos a los que el entorno del jugador no ha podido hacer frente.

"Una deuda tan elevada que la justicia ha ordenado sacar a subasta tres de estas propiedades. Una de ellas es la vivienda familiar del futbolista, donde todavía viven su mujer y sus tres hijos, que no saben que va a pasar ahora con ellos. Además, han salido a subasta un piso en su Utrera natal y un adosado de 238 m². Estos inmuebles se subastan ahora, pero no son los primeros, porque con anterioridad otras 9 propiedades fueron liquidadas debido a la misma problemática", tal y como informa Antena 3.

Hay que recordar que en los casos en los que no hay testamento, el patrimonio va a los descendientes directos. El hijo de Reyes juega en las categorías inferiores del Real Madrid. De hecho, hace unos días fue tendencia al dedicar un mensaje a Sergio Rico.

Curro, padre de Reyes, confesó que no volvió a ver un partido de fútbol desde que muriese su hijo y que su mujer ya ha perdido 40 kilos y no es capaz casi ni salir de casa. "Mi día a día es ir de aquí al cementerio", dijo hace unos años. Los padres de Reyes admiten en el documental de Movistar que no han sido capaces de ver un partido de fútbol desde que perdieron a su hijo y mucho menos el derbi sevillano entre Betis y Sevilla.