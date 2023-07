Día clave en el 'caso Mbappé': el PSG presiona al jugador para que renueve

El hombre del momento es Mbappé. El galo vuelve a Paris para pasar las pruebas médicas y el martes comenzar a entrenar, en una sesión donde también estará presente Al Khelaïfi. El mandatario confesó a principios de julio que Mbappé debía decidir en 10 días como máximo. Ese tiempo ya ha pasado y Kylian Mbappé y el PSG están obligados a entenderse. Hasta la fecha existieron varias reuniones, pero en todas ellas el resultado fue el mismo: "no hay acuerdo". Desde el club parisino se niegan a "regalarle" y le están presionando para que renueve cuanto antes. La única fórmula con la que ambas partes ganarían un buen pellizco económico sería con una nueva renovación y venderle en el verano de 2024. De esta manera, Mbappé jugaría esta temporada en París y, en lugar de quedar libre, su posible llegada al Real Madrid sería por medio de un traspaso. Con esta fórmula, Mbappé ganaría un bono económico extra y el PSG haría caja recuperando toda la inversión que hicieron en su día.

Si esta primera opción no se diera, la situación sería complicada. Un traspaso este verano al Madrid parece cuanto menos complicado por el mero hecho de que el PSG no entiende algunas decisiones del atacante y, sabiendo que su deseo es el conjunto blanco, no le facilitaría su salida y daría prioridad a la Premier League. Otro de los escenarios radica en que pudiera quedar libre el próximo año y llegar gratis al Madrid. De tal manera, esto perjudicaría a un PSG que no conseguiría ni un solo euro y la palabra que Mbappé dio al club de dejar "algo de dinero" no se cumpliría.

La madre de Mbappé, es la persona encargada de gestionar los asuntos de su hijo. Hasta ahora, apenas recibió críticas... Yvan Le Mée, agente de Mendy, fue uno de los primeros en abrir este tema en RMC: "Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Está el de ‘yo cuido a mi hijo’ y está el de ‘ofrezco mis servicios a los 20, 30, 100 jugadores. Como agente, somos gente para hacer operaciones. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. Cuando no tienes los hábitos y costumbres, cuando hablas con un entrenador de un club histórico como alguien que conoces desde hace mucho tiempo, tal vez no funcione. No sé cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allí", afirmó.

Este lunes marca un antes y un después en estas saga. El próximo 22 de julio el PSG toma un avión para ir a Japón. Si el galo finalmente viaja su posible salida se complica. Luis Enrique es el primer afectado por esta situación y es que la confección de la plantilla queda a la espera de este posible movimiento.