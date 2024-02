"Yo le diría a Mercedes que fiche a Alonso, es un gladiador"

Mercedes busca dar un bombazo tras el adiós de Lewis Hamilton. Pese a que esto sería en 2025, el asiento libre que queda en la escudería alemana es muy tentador. Incluso para un Fernando Alonso al que muchos piden que pueda llegar a Mercedes. Primero fue Jenson Button quien aconsejó a Toto Wolf fichar a Alonso para 2025, ahora ha sido el turno de David Coulthard.

Más Noticias La estrella que quiere Mercedes se llama Fernando Alonso

"Si yo fuera Mercedes, elegiría a Alonso antes que a Vettel. Fernando está en forma para las carreras, entiende el motor y la unidad de potencia al tenerlo también en Aston Martin, todavía es un gladiador y tiene el cuchillo entre los dientes", dijo el expiloto de Red Bull.

Para Coulthard, Sebastian Vettel sí sería una posibilidad para Mercedes, pero siempre y cuando Alonso no pudiera abandonar Aston Martin: "Entonces sí, creo que Vettel podría ser una buena opción con experiencia. Además, sería una buena historia de marketing, siempre y cuando a George no le corte las alas. Creo que Russell es tremendamente rápido. Por lo tanto, no sería fácil para el alemán", dijo el británico.