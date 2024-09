El discurso viral de un tertuliano de "El Chiringuito" sobre Mbappé y el Real Madrid

El Real Madrid logró una gran victoria de valor ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu con un Mbappé que fue el gran protagonista tras marcar un doblete ante su afición. "Hemos ganado y luego me alegro con los dos goles de Mbappé. Kylian quitó el tapón de la bañera y está desatado. De dos en dos y de tres en tres. No para en todo el partido. La actitud de este chico no es de estrella. Está comprometido y vino a ayudar al Madrid. Sabe dónde está y quiere pasar a la historia y no solo por marcar goles. El Bernabéu lo ha celebrado", afirmó el periodista Tomás Roncero.

Pero otro momentazo del programa se vivió con Juanma Rodríguez. "A mí me hablan del City, Liverpool, Bayern de Múnich... Pero del Barça no... El líder del mes de agosto. LaLiga la va a ganar papá. No hemos dormido por cómo juego este Barça. Es la naranja mecánica. En Guadarrama no podemos dormir por el miedo que nos dan", aseguró.

La frase más viral fue cuando Juanma dijo que esta Liga la va a ganar "Papá". A partir de ese momento, el tertuliano iba preguntando uno a uno y todos respondían "Papá". El vídeo se hizo viral en cuestión de segundos debido al sentido del humor de un Juanma Rodríguez que acabó defendiendo a Mbappé cuando al principio le criticaba mucho. "Mbappé sabe desactivar bombas...".