El discurso viral de Tomás Roncero en "El Chiringuito" tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid logró una victoria de valor ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu con un Mbappé que fue el gran protagonista tras marcar un doblete ante su afición. "Hemos ganado y luego me alegro con los dos goles de Mbappé. Kylian quitó el tapón de la bañera y está desatado. De dos en dos y de tres en tres. No para en todo el partido. La actitud de este chico no es de estrella. Está comprometido y vino a ayudar al Madrid. Sabe dónde está y quiere pasar a la historia y no solo por marcar goles. El Bernabéu lo ha celebrado", afirmó el periodista.

Roncero se mostró crítico con Mbappé cuando el galo rechazó jugar en el Real Madrid, pero con el paso del tiempo el periodista le fue perdonando. El "9" ya se ha ganado al madridismo, aunque la afición espera todavía mucho más de él. Su conexión con Vinicius empieza a ser mucho mejor respecto al inicio. Se buscaron 15 veces, hicieron el 55% de los tiros y forjaron los goles.

“Han sido tres partidos sin marcar, algo que para muchos puede ser muy poco; pero para mí ya era muchísimo”, aseguró Mbappé. Mbappé fue el que más finalizó y Vinicius, el que más pases dio en el último tercio (28).

“Vinicius y yo somos muy tranquilos. Es normal que hablen de nosotros: somos famosos, jóvenes, de los mejores jugadores del mundo... Claro que estamos en la fase de ir conociéndonos mejor, porque yo conozco al jugador, pero debo memorizar sus movimientos, aprender que es lo que le gusta, mejorar. Estamos en ello y estamos tranquilos. Lo más importante es el Real Madrid”, respondió Mbappé en zona mixta.

Con esta victoria, el Real Madrid llega al parón de selecciones con un triunfo clave que da mucho oxígeno al equipo de Ancelotti.