Djokovic puede perderse lo que queda de temporada: ¿cuándo sería Nadal número uno?

Novak Djokovic terminó el US Open eliminado en octavos por Wawrinka y con el hombro izquierdo lastimado. El problema podría ser más grave de lo previsto y, según la web de "AS", el tenista serbio habría acudido a Suiza para llevar a cabo un tratamiento conservador que le calme los dolores. Si no es así, tendrá que pasar por el quirófano, lo que implicará que se pierde la temporada y que también perderá el número uno del mundo.

Después de conquistar en Nueva York su decimonoveno Grand Slam, Rafa Nadal se situó a 640 puntos de Djokovic en la pelea por el trono de la ATP. Si Nole finalmente no juega más, le queda apenas un mes al frente de la clasificación. Del 5 al 13 de octubre se disputa el torneo de Shanghái y allí el serbio ganó en 2018. Defiende 1.000 puntos y si es baja, ésa será la cantidad que pierda. Por tanto, el 14 de octubre Nadal volvería a ser número uno, haga lo que haga en Shanghái, incluso si no juega. Lo curioso es que cinco días después el tenista balear se casa. Sería un buen regalo.