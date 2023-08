Doble susto para empezar las Series Finales de la Copa del Rey MAPFRE de vela

El comienzo de las Series Finales de la Copa del Rey MAPFRE de vela en la Bahía de Palma estuvo marcado por sendos incidentes registrados en las embarcaciones «Estrella Damm» (ORC 1) y «Citanias» (Mallorca Sotheby’s Women’s). El primero, patroneado por el olímpico canario Luis Martínez Doreste, tuvo que abandonar al romper el mástil, y el segundo, con Patricia Suárez a la caña, sufrió desperfectos en el timón cuando lideraba su categoría y ahora ocupa la octava plaza.

El gran dominador de la 41 edición está siendo el «Teatro del Soho CaixaBank». Sus números después de cuatro días de navegación le convierten en el mejor barco de los 97 que están compitiendo en la Copa del Rey MAPFRE. La embarcación modelo ClubSwan 42 ha ganado las nueve mangas disputadas hasta ahora y ya aventaja en cuatro puntos al «Seabery Dralion», de Ignacio Zaldive (Club Náutico de Sevilla), y en siete al italiano «Reve de Vie», de Ángelo Galeati.

El «Aifos» de la Armada Española en el que regatea Felipe VI en la clase ORC 1 no repitió los dos últimos triunfos consecutivos en sendas pruebas disputadas en la Fase Previa, pero sigue en puestos de podio tras sumar dos terceros puestos y un cuarto, que le sitúan a seis puntos del líder «Palibex-Elena Nova».

La clase más reñida en el inicio de la fase decisiva es la Sotheby’s Women’s. Dos embarcaciones están empatadas en el primer puesto: «Team RCNP Balearia» (RCN Palma) de María Bover y «Dorsia Covirán» (RCR Alicante), de Nuria Sánchez. «Citanias» (RCN Vigo) ha retrocedido hasta el puesto octavo (compiten nueve barcos) tras sufrir la rotura del timón.

En la clase ORC 3 domina el italiano «Scugnizza Ca’n Eduardo». El «Just the Job» británico encabeza la clasificación en ORC 4 y en ClubSwan 42 manda el «Nadir» de Pedro Vaquer, que ha desbancado del liderato al «Pez de Abril».

Los barcos que sufrieron daños por los cada vez más frecuentes ataques de orcas cuando se dirigían a Mallorca para participar en la Copa del Rey MAPFRE de vela tienen cubierta la cobertura de daños, según anunció el CEO de la compañía aseguradora, José María Inchausti. Los incidentes que se saldaron con desperfectos de diversa consideración, especialmente en los timones de las embarcaciones, «son un fenómeno cada vez más frecuente e inquietante, por ello hemos reaccionado con rapidez para adaptarnos a las necesidades de los clientes en cada momento», señaló Inchausti en una conferencia de prensa en el Real Club Náutico de Palma (RCNP).

Clasificaciones

Majórica ORC 1

1. Palibex Elena Nova (Ale) 4 puntos

2. Daguet3-Corum (Fra) 8

3. Aifos (Esp) 10

4. Lisa R (Fra) 12

5. From Now On (Arg) 12

Majórica ORC 2

1. Teatro Soho Caixa Bank (Ita) 3

2. Seabery Dralion (Ale) 7

Majórica ORC 3

1. Scugnizza (Ita) 3

2. La Plaza Assesors (Gbr) 7

Majórica ORC 4

1. Just The Job (Gbr) 12

2. Lassal (Esp) 13

Club Swan 50

1. Hatari (Ale) 6

2. Xai Vision (Ale) 11

Club Swan 42

1. Nadir (Esp) 5

2. Pez de Abril (Esp) 10

Herbalife J70

1. Usana-Les Roches (Esp) 6

2. Patakin (Esp) 6

Sotheby’s Women's Cup

1. Team RCNP Balearia (Esp) 8

2. Dorsia-Covirán (Esp) 8