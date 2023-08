El "Aifos", candidato a todo en la Copa del Rey MAPFRE de vela

Llega la hora de la verdad en la Copa del Rey MAPFRE de vela y el «Aifos» de Felipe VI ha sumado dos victorias consecutivas y está a 2.5 puntos del líder en la clase Majórica ORC 1. Desde el jueves y hasta el sábado la flota que compite en la Bahía de Palma afronta la Serie Final y lo hace con la embarcación TP52 de la Armada Española como un firme candidato a todo.

En esta edición, el «Aifos», patroneado por el almirante gallego Jaime Rodríguez-Toubes, ha elevado notablemente su rendimiento en los campos de regata de la Bahía de Palma, está manteniendo una regularidad de la que careció en anteriores ediciones y tiene grandes opciones de luchar por un trofeo que hasta ahora siempre se le ha resistido. La pasada edición afrontó las Series Finales situado en la séptima posición y sin opciones de pelear por el podio.

La parrilla de salida para hoy ha quedado definida en las ocho clases en competición. El único cambio en los lideratos se registró en la prueba femenina tras la excelente regata del «Citanias» (RCN Vigo), de Patricia Suárez, que arrebató el primer puesto al «Dorsia-Covirán» de Nuria Sánchez. «A medida que pasan los días la flota va cogiendo un poco más de nivel, nos vamos acostumbrando un poco más al barco y al campo de regatas», declaró Patricia Suárez.

«Ha estado todo un poquito más apretado. Cometer un error te hace pasar del primer al cuarto puesto muy rápido. Creo que hemos acertado un poquito más que el “Dorsia” y eso es lo que nos ha dado esa ventaja para poder pasar primeras de grupo. Ahora tenemos que evitar errores en las finales», precisó.

A partir de hoy cada equipo comenzará la Serie Final con un número de puntos equivalente a la posición que han ocupado al término de esta jornada. La flota volverá a distribuirse en tres áreas por la bahía de Palma en la fase decisiva. El Comité de Regata ha diseñado un recorrido de 30 millas náuticas para los Majórica ORC 1 y 2, y de 25 para los Majórica ORC 3 y 4.

Si se cumple la previsión, disfrutarán de unos vientos de 9 a 12 nudos de componente sur-suroeste a partir de mediodía.

El director de la Copa del Rey MAPFRE de vela, Manu Fraga, ha destacado el «alto nivel» que están ofreciendo las embarcaciones en la 41 edición. «La presencia del Rey es un orgullo para el Real Club Náutico de Palma institucionalmente y nos sentimos muy orgullosos de que esté con nosotros. Para todos los amantes de este deporte, que el monarca sea un practicante de alto nivel, porque recordemos que Don Felipe participó en los Juegos de Barcelona y es diploma olímpico en vela, es algo que debemos valorar», señaló.

Clasificaciones

Majórica ORC 1

1. Palibex Elena Nova (Ale) 15 puntos

2. From Now On (Arg) 15.5

3. Aifos (Esp) 17.5

4. Lisa R (Fra) 26

5. Daguet3-Corum (Fra) 26

Majórica ORC 2

1. Teatro Soho Caixa Bank (Ita) 6

2. Seabery Dralion (Ale) 27

Majórica ORC 3

1. Scugnizza (Ita) 8

2. La Plaza Assesors (Gbr) 20

Majórica ORC 4

1. Just The Job (Gbr) 12

2. Ybarra-Befesa (Esp) 13

Club Swan 50

1. Cuordileone (Ita) 18

2. Vitamina (Ita) 23

Club Swan 42

1. Pez de Abril (Esp) 7

2. Selene-Alifax (Hol) 21

Herbalife J70

1. Patakin (Esp) 9

2. Usana-Les Roches (Esp) 12

Sotheby’s Womens Cup

1. Citanias (Esp) 13

2. Dorsia-Covirán (Esp) 15