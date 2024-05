Doncic, "el osito de peluche", lleva a los Mavs a la final del Oeste

Luka Doncic y sus Dallas Mavericks ya están en la final de la Conferencia Oeste, la segunda en tres años, al imponerse por 117-116 a los Oklahoma City Thunder en el sexto partido de la serie. Los Thunder, el mejor equipo del Oeste en la primera fase y también el más joven, cayeron ante un rival liderado por el balcánico y que ha encontrado en Kyrie Irving el escudero perfecto. Pero los Mavs han sido mucho más que sus dos grandes estrellas. En el sexto partido encontraron los triples de P. J. Washington, que además anotó los dos tiros libres decisivos a 2.5 del final y ha anotado 17,6 puntos por noche en la serie, y un referente interior Derek Lively (12 puntos y 15 rebotes) que al lado de Doncic e Irving no hace más que crecer. Los Mavericks se medirán ahora con el ganador del Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves que se resolverá esta madrugada en el séptimo partido en Denver.

"Este tipo es un gran osito de peluche al que le gusta competir", fue la definición de Kyrie Irving sobre el esloveno después de acabar con los Thunder. Ese "osito de peluche" acabó firmando su tercer partido seguido con un triple doble en los playoffs: 29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Ese registro le iguala a Wilt Chamberlain, Draymond Green y Russell Westbrook y le sitúa a uno del registro que firmó Wilt Chamberlain en la década de los 60 del siglo pasado. Doncic ha sido el factor decisivo en la remontada de la serie de los Mavs. Los problemas físicos no le han impedido convertirse en un factor determinante con unos registros escandalosos. Hizo 18 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en el cuarto partido; 31/10/11 en el quinto y los 29/10/10 en el sexto. Además en los dos últimos partidos su porcentaje en tiros de tres ha sido un sobresaliente 9/17.

"Kyrie me ha ayudado a madurar, a darme cuenta de que se puede ver el juego de una manera diferente. Es un líder increíble", dice el balcánico de su compañero. Y apunta otro factor decisivo que en los últimos partidos le ha ayudado a estar más centrado en el juego: "Hablé a los árbitros sin quejarme y me divertí mucho. Y en el vestuario, en el descanso, nos dijimos que no queríamos volver a Oklahoma".

El partido no fue sencillo para los Mavs. Los Thunder estuvieron por delante casi todo el partido y llegaron a contar con una ventaja de 17 puntos (83-90 al final del tercer cuarto). Shai Gilgeous-Alexander anotó 36 puntos; Jalen Williams, 22 y Chet Holmgren, 21, pero sus porcentajes no fueron buenos y los Mavs fueron muy superiores en el rebote (47/31). En ese apartado la figura clave fue el novato Derek Lively. "Sin 'D. Live' nunca hubiéramos ganado esta serie. Tiene un potencial tremendo", dice Luka.

"Ahora viene un equipo muy duro, ya sea Denver o Minnesota, y hay que estar preparado, pero ahora vamos a disfrutar un poco. También todo el respeto para los Thunder porque tienen un equipo increíble. Son muy jóvenes pero no lo parecen, parecen muy experimentados. Y evidentemente Shai es increíble cómo juega. Mucho respeto por ellos", asegura Luka antes de afrontar la que será su segunda final de la Conferencia Oeste en tres años. En 2022, los Warriors se impusieron a los Mavs por 4-1.