Doncic, tullido y a una victoria de las finales del Oeste

Luka Doncic ha llegado a los playoffs en una situación física muy alejada del ideal, pero... el esloveno sigue siendo el indiscutible líder de los Mavericks y ha situado a los texanos a una victoria de la final de la Conferencia Oeste. Antes y después de cada partido, los movimientos de Doncic no parecen los de un jugador de baloncesto de 25 años. Sufre un esguince en la rodilla derecha que le provoca una cojera indisimulable; tiene problemas en el tobillo izquierdo y también en el hombro izquierdo. Pues con todo eso los Mavs se impusieron a Oklahoma City Thunder en el quinto partido de la serie (92-104) y están a un triunfo de volver dos años después a la final del Oeste.

El partido de Doncic volvió a ser decisivo. Firmó su tercer encuentro con un triple-doble en estos playoffs (31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y 5/11 en triples) y en la lucha por el título es el líder de los Mavericks en puntos, rebotes y asistencias. Sus promedios han bajado ligeramente a los de la primera fase, pero firma 27,1 puntos, 9,6 rebotes y 9 rebotes en 41:45. En el quinto partido Luka cambió de actitud. Se olvidó de los árbitros y se dedicó a jugar. "Mi objetivo era salir a la cancha y centrarme en jugar al baloncesto con una sonrisa en la cara porque cuando perdemos siento que he fallado al equipo", aseguró. Incluso firmó un tapón a Shai Gilgeous-Alexander en el último minuto y bromeó: "El año que viene estaré en el quinteto defensivo".

En los cuatro primeros partidos de la eliminatoria, Doncic no había ofrecido el rendimiento habitual. Estaba en 22 puntos de media y un flojo 39 por ciento en tiros. En Oklahoma todo cambió. "Me encantan los cánticos que me dedican cuando dicen lo de 'Luka apesta'. Quiero que los sigan cantando porque me encienden", afirmó.

Estos Mavericks demostraron que son bastante más que Doncic. Derrick Jones aportó 19 puntos; Kyrie Irving, 12; Dereck Lively, 11 puntos y 10 rebotes... En los Thunder Shai se quedó solo. El sexto encuentro entre ambos equipos se jugará el sábado en Dallas y el ganador de la serie se enfrentará en la final de la Conferencia Oeste al vencedor del duelo entre los Timberwolves y los Nuggets, que está 3-2 para los de Minnesota.

Los Celtics ya están en la final de la Conferencia Este tras imponerse en el quinto partido a los Cleveland Cavaliers, 113-98. Los Celtics esperan rival de la serie Knicks-Pacers (3-2).