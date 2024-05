El día que Nikola Jokic se puso serio

Adam Silver, el Comisionado de la NBA, dio a Nikola Jokic su tercer trofeo de MVP de la primera fase antes del quinto partido de las semifinales del Oeste ante los Timberwolves. Y lo que sucedió luego fue escandaloso. "No estoy del todo seguro de que lo que acabo de ver sea cierto", dijo su compañero Aaron Gordon. "Es el mejor jugador de la Liga. Lo ha demostrado en los últimos tres partidos y lo de esta noche ha sido especial", comentó Anthony Edwards, la estrella de la franquicia de Minnesota. El serbio se fue a unos números que sólo Chris Paul en toda la historia de la Liga estadounidense había podido firmar en "playoffs": 40 puntos, 7 rebotes, 13 asistencias, cero pérdidas y rozando el 70 por ciento en tiros de campo. Un escándalo.

Y eso que enfrente tenía a Rudy Gobert, el que es en teoría el mejor defensor de la NBA. "Soy un fenómeno de la naturaleza", comentó Jokic riendo sobre un mate que realizó en el primer cuarto. Es la jugada menos habitual del pívot serbio. Con su aspecto pasado de kilos y después de perder los dos primeros partidos de la serie en casa, Jokic se ha adueñado de la eliminatoria a su antojo. Los Nuggets sumaron su tercera victoria seguida (112-97) y están a un triunfo de las finales de la Conferencia Oeste.

Jokic no estuvo solo. Contó con la ayuda de Aaron Gordon (18 puntos y 10 rebotes, Kentavious Caldwell-Pope (16 puntos) y Jamal Murray (16), pero su presencia lo condicionó todo. Anotó 12 puntos en el primer cuarto; al descanso sumaba 19, 8 asistencias y 2 robos; en el tercer cuarto se disparó hasta los 16 puntos, capturó 3 rebotes y dio 4 asistencias y faltaba la culminación. A poco más de tres minutos clavó un triple en la cara de Gobert y situó una ventaja de 14 puntos que fue definitiva.

El trofeo de MVP de Jokic le sitúa a la altura de mitos como Magic Johnson, Larry Bird y Moses Malone. El balcánico "sólo" tiene por delante a LeBron James (4), Wilt Chamberlain (4), Michael Jordan (5), Bill Russell (5) y Kareem Abdul-Jabbar (6).

En el Este, Jalen Brunson firmó su quinto partido de "playoffs" con más 40 puntos (44) para firmar la victoria de los Knicks ante los Pacers por 121-91 y dejar al equipo de la Gran Manzana a una victoria de la final del Este en una serie en la que los locales se han impuesto en los cinco partidos disputados.

El hijo de LeBron se rebela

No sólo de los playoffs vive la NBA. En Chicago se está celebrando el Combine de la Liga estadounidense, una especie de campus en el que los jugadores elegibles en el próximo draft muestran sus capacidades y allí está el hijo de LeBron James. "Nunca pensé en jugar con mi padre. Mi sueño siempre ha sido hacerme un nombre y obviamente llegar a la NBA. Nunca he pensado en jugar con mi padre, aunque él lo ha mencionado un par de veces", aseguró Bronny.

LeBron ha declarado en varias ocasiones que sueña con jugar con su hijo en la NBA antes de retirarse y eso ha hecho que en algunos medios de Estados Unidos se especule sobre la posibilidad de que una franquicia elija a Bronny para hacerse también con el jugador de los Lakers. "Este es un negocio serio, no creo que alguien tenga la idea de elegir a este chico para conseguir a su padre. No creo que un director general lo haría. Nunca pensé en eso, creo que puse trabajo y que si me eligen será por el jugador y la persona que soy", dijo Bronny. "Si llego a eso no creo que sea sólo algo en torno a mi padre y yo, estaría feliz por legar a la NBA más que enfocado en el hecho de jugar con mi padre. Pero esa no es mi mentalidad, quiero poner el trabajo y ver dónde voy a llegar", aseguró.

Bronny, de 1,91 de altura, sufrió un paro cardíaco en julio de 2023 y los exámenes a los que se sometió detectaron un defecto cardíaco congénito. Los doctores consideraron que dicho problema era "anatómicamente y funcionalmente significativo", pero podía ser tratado. Bronny recibió el visto bueno para competir en el campeonato universitario en la última temporada.