Un "Dream Team" para el Gran Premio La Razón

La II edición de la Copa Comunidad de Madrid, que ayer comenzó en el Club Hípico RACE, está llena de grandes nombres de la hípica española. Algunos de ellos son Sergio Álvarez Moya, Ismael García Roque o Noelle Bayarri y todos ellos compartieron sus impresiones con LA RAZÓN.

«He traído cuatro caballos. Dos de ocho años que son ‘‘Kannan Touch” y “Quadrado” y por otro lado, “Puma HS” y “Jackson” para correr la prueba grande», comentaba Sergio a este periódico. «El concurso está muy cerca de casa, por lo que es muy cómodo para mí. Las instalaciones y las pistas son muy buenas además de estar muy bien organizado», aseguraba Álvarez Moya. «Con “Puma” no he podido correr últimamente debido a una pequeña lesión. Lo he traído aquí para volver a ponerlo un poquito en forma y arrancar de nuevo», comentó sobre su caballo estrella y que es la primera baza para los Juegos Olímpicos de París. «Los jóvenes son caballos muy buenos y con un gran futuro. Este concurso es ideal para rodarlos e ir dándoles más experiencia en competición»”, decía uno de los jinetes referenciales en el Salto nacional. Y revelaba sus planes más inmediatos: «Después de la II Copa Comunidad de Madrid voy a correr la Copa de Naciones de Luxemburgo, a continuación en El Real Club de Polo de Barcelona con los caballos jóvenes y luego la Copa de Naciones de Deauville».

Ismael García Roque, otro de los jinetes que compite en las pistas del Club Hípico RACE, ha sido dos veces campeón de España y en la primera edición de la Copa Comunidad de Madrid ganó el Gran Premio La Razón. Este año ha llegado con tres caballos. Se trata de «Scope Ter Leydonck», «Jay Jay ES» y «Be Blue». Este último es una de las jóvenes promesas del jinete, hijo del mítico «Chacco-Blue» como sucedió con otro de sus clásicos, «Tirano». «He traído dos caballos jóvenes, uno de seis años que está debutando aquí («Scope Ter Leydonck»), otro de siete que venía corriendo Sergio y me lo ha pasado a mí este fin de semana («Be Blue»). También ha venido conmigo un caballo para la prueba grande, ‘‘Jay Jay ES”, el cual viene de saltar en Italia habiendo ganado un Gran Premio y un par de pruebas más de 1,40. El resto están en casa esperando a que vuelva de saltar el CHIO que tengo en un par de semanas», relata Ismael. «El año pasado tuve la suerte de ganar el Gran Premio La Razón y esta edición espero volver a lograrlo, aunque hay más competencia», finalizaba Ismael.

Entre la lista top de participantes también está la propietaria de Hípica La Moraleja, Noelle Bayarri. «He venido a competir con “Polca de Olid”. Es una yegua de 16 años que compite a nivel nacional haciendo muchos ceros, la cual me ha permitido colgarme una medalla de plata en un Campeonato de Espala e ir a dos Campeonatos de Europa», apuntaba la amazona madrileña que cuenta con la dirección de Ismael García Roque.

El plato fuerte de la segunda jornada de competición en la II Copa Comunidad de Madrid será el Gran Premio La Razón sobre alturas de 1,40. Contará con un recorrido inicial más desempate y los mejores jinetes del ranking nacional estarán en competición. El año pasado se impuso Ismael García Roque.

Tres campeones en la primera jornada

La primera jornada de la II Copa Comunidad de Madrid contó con tres pruebas. En la de 1’20, patrocinada por Institución Educativa SEK, fue primera María Gómez Bada junto a «Tornillo de Pravia», caballo criado por Sergio Álvarez Moya. La segunda plaza fue para David Sánchez con «Natan de Sauco», también caballo nacional. Carlota Alonso Martínez-Piñeiro, con «Capucine des Ailes», cerró el podio.

En la prueba de 1’30, patrocinada por Chacco Marketing, empresa que gestiona el marketing del evento, los ganadores fueron Hugo Álvarez Amaro con «Milme», seguido de Ángel Cerdido Calderón con «Top Class des Desig» y Sofía Dolegowski Montón se alzó con la tercera plaza con «Athina de la Lande”.

La jornada echó el cierre con la prueba de 1’40 patrocinada por Avantforce, cuyos ganadores fueron nuevamente Hugo Álvarez Amaro con «Casaspezia», seguido de Mariano Martínez Bastida, que montó a «Action Force» y el tercer lugar del cajón fue Pedro Fernando Mateos Rodríguez con «Quizás CC».