La dura reflexión de Marc Márquez sobre su futuro

Tras una temporada intensa y un regreso destacado a la élite de MotoGP, Marc Márquez atraviesa un momento de reflexión. Aunque acaba de conquistar un nuevo título mundial con Ducati, el piloto reconoce que su cuerpo comienza a mostrar señales de desgaste tras años de caídas, operaciones y exigencia extrema. Su recuperación de la última lesión progresa, pero admite que ya no puede ignorar lo que siente físicamente.

La caída sufrida en el Gran Premio de Indonesia marcó un punto de inflexión. Ese accidente, que llegó poco después de proclamarse campeón, lo obligó a terminar la temporada antes de tiempo y a enfrentarse nuevamente a un proceso de rehabilitación. Durante la presentación de una docuserie dedicada a su trayectoria reciente, Márquez explicó que sigue teniendo el deseo de continuar, pero también comprende que debe poner atención a los límites que su propio cuerpo le impone.

Aunque mantiene intacta la motivación para seguir compitiendo, el piloto catalán reconoce que su físico ya no responde como antes. Su carrera ha estado marcada por una exigencia máxima, y ahora siente la necesidad de equilibrar sus ganas con la realidad de sus lesiones acumuladas. Por eso se plantea su futuro con mayor prudencia, consciente de que llegará un momento en que no será su voluntad, sino su salud, la que marque el final.

Para encarar 2026, ha decidido centrarse por completo en su recuperación, incluso renunciando a periodos de descanso. Su prioridad, asegura, es llegar en las mejores condiciones a la próxima temporada. A pesar del golpe reciente, continúa con la ambición de pelear por victorias y campeonatos, aunque con una perspectiva más madura sobre lo que su cuerpo es capaz de soportar.

El piloto también confesó que esta última conquista mundial fue distinta. Lejos de la euforia habitual, sintió una especie de vacío al cruzar la meta, una sensación que atribuye al largo camino recorrido y a la convivencia continua con el dolor. Para él, fue una señal de que algo dentro de su relación con la competición está cambiando.

De momento, Márquez no contempla una retirada inmediata, pero sí admite que la decisión ya no parece tan lejana como antes. Sabe que el tiempo y la salud son factores decisivos, y su objetivo ahora es prolongar su carrera sin ignorar las advertencias físicas. Así se prepara para lo que viene: con ilusión por competir, pero también con la determinación de escucharse a sí mismo como nunca antes.