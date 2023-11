Las duras críticas de la prensa catalana al Barcelona

Xavi Hernández manifestó públicamente su descontento con la prensa después de ganar al Alavés en un partido igualado para ambos conjuntos. "Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, entonces sin ninguna duda afectan, me pasó a mí y le pasa a mis futbolistas, es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva y esto afecta, yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno", comentó Xavi. Unas palabras que generaron un debate en redes sociales y en tertulias deportivas.

Más allá de esas declaraciones del exfutbolista, la prensa catalana hizo una crítica destacada al juego del equipo. "Tres puntos y nada más", titula Sport. "Xavi volvió a ser crítico con el juego del equipo y culpó a la prensa del mal rendimiento de la plantilla", matizaron. "Lewy lo arregla", titula Mundo Deportivo. "Un doblete del polaco sacó al Barça del lío tras un primer tiempo desesperante. El Alavés marcó en la jugada inicial y puso en evidencia a un equipo todavía encallado. "El Barça suda para remontar al Alavés", dijo RAC 1.

El parón internacional, a priori, viene bien a los de Xavi para tomarse un respiro y analizar cambios que ayuden a mejorar esta dinámica tanto de juego como de resultados. El hecho de que el Girona sea el líder tampoco ayuda a la entidad culé.

El punto de inflexión del Barcelona fue la derrota en 'El Clásico' ante el Real Madrid. Desde entonces, algo cambió en la rutina del equipo y esas palabras de Gundogan afirmando que le hubiese gustado ver al vestuario más enfadado reflejaron la realidad.